Wie schlecht es Johannes Rau ging, konnte man ahnen, als vor zwei Wochen sein 75. Geburtstag begangen wurde. Zur Feier, die Horst Köhler, sein Nachfolger als Bundespräsident, für ihn im Schloss Bellevue ausrichtete, erschienen Raus Frau und seine Kinder. Der Geehrte selbst, hieß es, sei zwar in Berlin, aber zu schwach, um zu erscheinen. Die Absage wird ihm schwer gefallen sein, sicherlich. Fünf Jahre stand Johannes Rau an der Spitze dieses Staates. Lange hatte er auf dieses Amt gehofft und darauf hingearbeitet (und auch manchen, der ihm wohlgesonnen war, durch die Hartnäckigkeit irritiert, mit der er dieses letzte Karriereziel verfolgte). Aber mindestens so schwer wie der Verzicht auf jene Feier in Berlin wird ihm die Absage an seine Heimatstadt gefallen sein; der geplante Empfang im Wuppertaler Rathaus musste ersatzlos gestrichen werden.

Dort, im Bergischen Land, wo auch Else Lasker-Schüler und Friedrich Engels geboren wurden, war Rau verwurzelt auf eine Art, die nur noch schwer zu begreifen ist in einer Zeit, in der Flexibilität zählt und Ortslosigkeit der Preis ist für die meisten Karrieren. In Wuppertal ging Rau während der Nazi-Diktatur zur Schule, engagierte sich früh in Bibelkreisen und in der Bekennenden Kirche. Sprache und Duktus seiner Reden haben diese Prägung ein Leben lang bewahrt. Nach dem Krieg begann er in Wuppertal seine Berufslaufbahn als Verlagsbuchhändler und einen politischen Weg, der ihn 1964 erst in den Stadtrat, dann in das Amt des Oberbürgermeisters, kurz darauf in die Landesregierung und schließlich 1999 bis hinauf ins Bundespräsidialamt führte.



Rau war Sozialdemokrat, keine Frage (auch wenn er zunächst in die Gesamtdeutsche Volkspartei Gustav Heinemanns eingetreten war). Dort, wo er herkam, im Tal der Wupper, konnte man die Folgen der Deindustrialisierung schon besichtigen, als weiter nördlich im Ruhrgebiet die Schlote noch mächtig qualmten. Dennoch: Ein klassischer Sozi war der gläubige Sohn eines Kaufmanns nicht.

1970 wurde Johannes Rau Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen. Und vielleicht war die Gründung von fünf Gesamthochschulen (darunter jene in Essen und in Duisburg) und das damit verbundene Bildungsangebot für bis dahin bildungsferne Schichten und Regionen seine nachhaltigste politische Leistung – trotz aller späteren Verdienste und des legendären Rufs als "Landesvater". Zwei Jahrzehnte lang, von 1978 bis 1998 war Rau Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, länger noch als Helmut Kohl hat er regiert. Seine Partei, die SPD, hat in den achziger Jahren in Nordrhein-Westfalen Triumphe erlebt, doch der Aufbruch im Land, den er selbst mitgestaltet hatte, war längst gewichen.

Der Strukturwandel im Ruhrgebiet nahm unaufhaltsam seinen Lauf, Kohle und Stahl hinterließen mentale und wirtschaftliche Brachen. Rau hat Nordrhein-Westfalen in diesen Jahren ein Gesicht gegeben, mit dem sich viele identifizieren konnten. "Wir in NRW", der Slogan, den sich die SPD-Strategen ausgedacht hatten, wurde von Hochschullehrern und Bergarbeitern akzeptiert. Und Rau hat eine Sprache gesprochen, die Trost spendete und aufrichtig war, auch wenn die Möglichkeiten der Politik zu helfen sehr begrenzt blieben. Rau ist oft als "Laienprediger" verspottet worden, und später, als er endlich Präsident war, mochten viele ihm gar nicht mehr zuhören.