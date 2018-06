Inhalt Seite 1 — Ehrgeizig - aber erreichbar? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Typisch Afghanistan: Eigentlich sollte das Land diese Woche im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit stehen. Eine hochrangig besetzte, zweitägige Konferenz in London brachte das Afghanistan Compact auf den Weg, eine neue internationale Übereinkunft für die Entwicklung des Landes bis 2010. Doch der Moment im Scheinwerferlicht war äußerst kurz. Irans atomare Ambitionen, der Wahlsieg der Hamas bei den palästinensischen Wahlen, der hundertste im Irak getötete britische Soldat, die dort entführten deutschen Ingenieure, Karikaturen des Propheten Mohammed in der europäischen Presse, George W. Bushs Ansprache zur Lage der US-Nation – binnen kürzester Zeit war Afghanistan wieder von der Agenda verschwunden, nicht zuletzt wegen eines miserablen Medienmanagements der gastgebenden Briten: Die Anfangszeiten der Ära Tony Blairs, wo " Cool Britannia " so behände die internationalen Nachrichtenwellen beherrschte, scheinen lange vorbei.

Am Ende waren es 10,5 Milliarden US-Dollar Hilfe, die die rund 60 Delegationen dem Land zusagten; ungefähr die Summe, auf die der afghanische Finanzminister Anwar ul-Haq Ahadi für die Konferenz gehofft hatte und die Hälfte dessen, was die Regierung mindestens für die Umsetzung der "nationalen Entwicklungsstrategie" bis 2010 benötigt. Die andere Hälfte, sagte Ahadi bei der abschließenden Pressekonferenz, werde in den nächsten Monaten wohl noch zusammenkommen.

Der Compact ist eine bemerkenswerte nation-building -Blaupause, die in Kabul ausgehandelt wurde. Die afghanische Regierung war so stolz darauf, dass der Text entgegen aller diplomatischen Gepflogenheiten schon Tage vor der Konferenz auf den Webseiten des afghanischen Außenamts zu lesen war. Für sie ist er Ausdruck dessen, was in den nächsten fünf Jahren im Mittelpunkt stehen soll: Afghan ownership, die Übernahme der Kontrolle durch die Afghanen selbst, mit Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft.

In vier Jahren hat der "Bonn-Prozess", zu Recht allseits als außergewöhnlich gelobt, Institutionen geschaffen; in den nächsten fünf soll der "Kabul-Prozess" sie zum Funktionieren bringen. Sicherheit steht an erster, Regierung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte an zweiter, wirtschaftliche und soziale Entwicklung an dritter Stelle – und quer dazu die Ausschaltung der Drogenwirtschaft, die heute 90 Prozent des weltweit gehandelten Heroins produziert. Spezifische Vorgaben gibt es auch bei der Erziehung: 60 Prozent aller Mädchen und 75 Prozent aller Jungen sollen bis Ende 2010 eine Schule besuchen und der Lehrerinnenanteil verdoppelt werden. Eher unspezifisch klingen sie dennoch bei der Bekämpfung von Drogenanbau und –handel: Die Regierung werde bis 2010 die Strafverfolgung auf zentraler und Provinzebene stärken, was zu einer "substanziellen Verringerung" des Klatschmohnanbaus führen werde, durch "effektive Maßnahmen", einschließlich "gezielter Vernichtung" der Drogenfelder "wo angemessen".

Um die Drogenökonomie, die mindestens ein Drittel der afghanischen Wirtschaft ausmacht, wirklich in den Griff zu kriegen, würde es wohl mindestens zehn Jahre brauchen, sagte Karsai auf einer Pressekonferenz, auf der der britische Außenminister Straw die Ziele des Compact am Ende als "ehrgeizig, aber erreichbar" bezeichnete. Die deutsche Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul wollte es am nächsten Tag lieber bei "ehrgeizig" belassen. Bei allen Versprechen und selbst gesetzten Vorgaben: Am Ende der Afghanistan-Konferenz stehen viele Fragezeichen.