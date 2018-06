Manchmal sind es ja einfache Zahlenrelationen, die einem Größenverhältnisse deutlich machen. Jeder vierte Mensch ist ein Chinese, zum Beispiel. Zwar erkennt man dies nicht, wenn man unsere Straßen entlanggeht, aber man weiß immerhin: Wir Deutschen, die wir uns hier alle unter uns fühlen, sind nicht der Nabel der Welt.



Oder irgendwann im Herbst eines jeden Jahres sagt man uns, bis heute hätten wir nur für den Staat, für Steuern und Abgaben gearbeitet. Erst von nun an gehörte unser Verdienst - uns. Auch da verhält es sich so, dass wir schon seit Januar Geld in der Hand hatten, dass wir trotzdem bis Ende Dezember Steuern zahlen. Und sei es mit der Benzinrechnung an der Tankstelle am Sylvesternachmittag. Aber immerhin: Man ahnt die Größenverhältnisse.



Nun lesen wir dieser Tage in den Blättern, der VW-Konzern brauche für die Herstellung seiner Autos nicht nur doppelt so viele Stunden wie andere Hersteller von Massenfahrzeugen, sondern die Wolfsburger bezahlten auch noch um 20 Prozent höhere Stundenlöhne (die "Nebenkosten" für die historischen Betriebsratssausen mit Peter Hartz nicht eingerechnet). Wenn ich das richtig überschlage, kostet also die Herstellung eines Autos in Wolfsburg 2,4 mal so viel wie bei Toyota.



Was heißt das nun in der Praxis? Wenn einfache Logik gelten würde, dann doch etwa Folgendes:



Erstens: Die Autos aus Wolfsburg sind eben fast zweieinhalb Mal so gut und wertvoll wie die der Konkurrenz. Das hat aber noch niemand behauptet, eher im Gegenteil.



Oder zweitens: Der Käufer ist so dumm und merkt es vor lauter Markentreue nicht. Das würde man ungern behaupten, aber man hört ja von immer mehr Leuten, dass sie daran denken, das nächste Mal …



Oder drittens: Der VW-Konzern macht keine rechten Gewinne mehr, wenn überhaupt. Was wohl stimmt.



Der Schluss liegt nahe, dass zweieinhalb Mal so teuer, aber nicht zweieinhalb Mal so gut und trotzdem Gewinne, nicht lange gut gehen kann. Wenn der VW-Konzern bisher nicht von einer korporatistischen Vereinigung aus Aktionären, dem Land Niedersachsen (also dem Staat) und den Gewerkschaften - zuzüglich des Mythos "Volkswagen" - regiert worden wäre, hätte sich daran wohl schon länger etwas geändert. Oder die Firma wäre übernommen worden, wie zum Beispiel Chrysler von Daimler-Benz. Vielleicht deutet ja der Einstieg von Porsche bei VW an, was kommen wird, ist er doch so etwas wie eine unfreundliche Teil-Übernahme.



Bleibt die Frage: Wie viele solcher Zahlenrelationen (etwa auch solcher: Deutschland hat in Europa die höchsten Steuersätze für Kapitalgesellschaften, zugleich aber das niedrigste Steueraufkommen daraus) braucht es, bis sich in unserem Land wirklich etwas bewegt? Bis wir begreifen: Wir müssen einfach entweder doppelt so billig oder doppelt so gut sein, wenn wir doppelt so gut leben wollen wie andere?