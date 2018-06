Vom neuen Traumpaar der europäischen Sozialdemokratie zu sprechen, wäre sicher unangebracht – auch wenn sich um Blair und Platzeck herum euphorische Töne vernehmen lassen. Hüben wie drüben hat das viel zu tun mit der Erleichterung darüber, dass mit dem Londonbesuch von Platzeck nun eine wahrlich düstere Phase in der Beziehung der beiden größten sozialdemokratischen Parteien Europas abgehakt werden konnte: Zuletzt hatten sich Gerhard Schröder und Tony Blair nur noch vor die Schienenbeine getreten; der Dialog zwischen SPD und Labour war vergiftet. Viele deutsche Sozialdemokraten mochten in New Labours Großbritannien nur noch ein Land erkennen, das von einem kaltherzigen, unsozialen angesächsischen Marktradikalismus deformiert worden war.

Gestimmt hat das nie, und Matthias Platzeck weiß das. Er hält viel von Blair, er tickt ganz ähnlich wie der Brite und seine politische Botschaft klingt verblüffend wie die von New Labour. Also Reform und Modernisierung, die Globalisierung als Chance, nicht als Gefahr, gegen die man die Schotten dicht machen muss. Auch betont der SPD Chef bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass zwischen wirtschaftlicher Dynamik und sozialer Fairness kein Widerspruch bestehe, im Gegenteil, beides bedinge einander. Das hat Blair seiner Partei über zwölf Jahre auch gepredigt. Nicht immer mit Erfolg, sei gleich hinzugefügt. Kein Wunder, dass er Matthias Platzeck, einen Neuling auf internationalem Feld, mit offenen Armen empfing.

Sichtbarstes Signal der Annäherung war das öffentliche Lob, das der SPD-Chef kürzlich dem Schröder-Blair-Papier zollte. Schröder ließ das Werk kurz nach der Vorstellung 1999 im schwarzen Loch verschwinden; die SPD Basis konnte sich mit dem als allzu neoliberal geltenden Reformschwung nicht anfreunden. Platzeck bedauert das. Er meint, die verspäteten Reformen von Rot-Grün in Berlin hätten von dem Papier, in dem "viel Gutes" enthalten gewesen sei, durchaus profitieren können. Da spätestens war für Labour klar, welch Geistes Kind der neue Mann an der Spitze der deutschen Sozialdemokratie ist. Er gilt seither als " one of us ", ein in der Wolle gefärbter Modernisierer wie Tony Blair.



Nun soll man den Tag nie vor dem Abend loben. Da ist schließlich noch die SPD mit ihrer Gemütsverfassung, die angelsächsische Rezepte misstrauisch beäugt. Weshalb Platzeck sogar eine DGB-Demonstration gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie gutheißen musste, die London so am Herzen liegt. Und die längst aller Zumutungen entschärft ist. Aber dabei handelt es sich um einen jener unvermeidlichen Kompromisse, die auch Blair immer wieder mit seiner Partei schließen musste. Die gute Stimmung zwischen den beiden konnte das nicht vermiesen.