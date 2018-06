Fünf Wochen nach seinem Schlaganfall musste Ariel Scharon erneut operiert werden. Die Ärzte der Hadassah-Klinik in Jerusalem gaben nach der Operation an, dass sie erfolgreich verlaufen sei, doch bangen sie noch immer um das Leben des Ministerpräsidenten. Seit seinem Schlaganfall vor fünf Wochen liegt er im Koma. Er musste am Samstag ein weiteres Mal operiert werden, weil während einer Computer-Tomographie schwere Schäden an seinem Verdauungsapparat entdeckt worden seien, hieß es. Noch vor wenigen Tagen hatten israelische Medien berichtet, Scharon werde demnächst in ein Rehabilitationszentrum verlegt.

Die Amtsgeschäfte führt Scharons Stellvertreter Ehud Olmert. Für den 28. März sind in Israel vorgezogene Parlamentswahlen geplant, bei denen die von Scharon gegründete Partei Kadima laut Umfragen stärkste politische Kraft werden kann.