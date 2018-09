Die deutsche Öffentlichkeit, hervorragend vertreten durch uns Journalisten, erscheint derzeit wie eine Menschenmenge, die um ein leeres Schwimmbecken steht und zuschaut, wie eine Frau zögernd auf dem Zehnmeter-Brett steht. "Nun spring doch!", rufen sie alle. Aber wenn sie es täte, würden alle Zuschauer sagen: "Das wusste man doch, dass dies schief gehen musste!" Doch sobald man anfängt, über die Gründe zu reden, versteht keiner mehr den anderen.

Nun spring’ doch, Angie!, hört man allerorten. Ja, außenpolitisch ist sie gut. Aber wo bleibt der feste Durchgriff in der Innenpolitik? Jeder will, dass sich etwas tut; aber möglichst so, dass sich für ihn nichts ändert. Und wehe, die Regierung fällt eine klare Entscheidung! Dann ist gleich die größere Hälfte der Wähler dagegen, obwohl doch eigentlich die Hälften wenigstens gleich groß sein müssten.



Doch wer beschuldigen will, sollte wenigstens die Lage der Handelnden (oder Zögernden) verstehen. Also: Diese große Koalition ist zustande gekommen, weil wir Wähler als Masse niemandem ein eindeutiges Mandat geben wollten. Wir selber sind es, die kein entschiedenes Handeln wollten. Das ist übrigens der Unterschied zur ersten Großen Koalition von 1966 bis 1969. Damals kam die Elefantenhochzeit nicht wegen eines aus der jeweils anderen Sicht verkorksten Wahlergebnisses zustande. Sondern – nach einem Wahlsieg der liberal-konservativen Koalition aus Union und FDP ein Jahr zuvor – weil die Beteiligten innerlich davon überzeugt waren, eine Neuausrichtung sei notwendig. Und weil dies selbst der Union so wichtig erschien, dass sie dafür sogar eine Regierungsbeteiligung der bis dahin verteufelten Sozialdemokraten in Kauf nahm.



Dieses Mal aber taten sich zwei Lahme zusammen. Die SPD-Granden waren durch ihre Partei gelähmt worden, die Spitzenkandidatin Angela Merkel durch das Ausbleiben der schon als sicher vereinnahmt geglaubten Wähler paralysiert.

Gestaltungsmehrheit oder Verzögerungsbündnis, dynamische oder statische Große Koalition – das war von Anfang an die Frage. Nun ist ein scheinbar statischer Block daraus geworden. Das, obwohl schon die ruppige Verlängerung der Lebensarbeitszeit von 65 auf 67 Jahre alles andere als unbedeutend ist, ebenso die Föderalismus-Einigung. Gleichwohl hat beides die SPD fast überfordert.