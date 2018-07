Neil Diamond war nie cool. Unter den arrivierten, den gestandenen Songwritern ist er vielleicht sogar der uncoolste. Johnny Cash war ein Rebell, Bruce Springsteen gilt als Rocker und Paul McCartney war immerhin mal ein Beatle. Selbst für Barry Manilow gab es immer noch ein letztes, wenn auch zweifelhaftes Refugium: die Ironie. Eine Neil-Diamond-Platte war hingegen nie geeignet für ein Augenzwinkern, für eine Bad-Taste-Party irgendwo in einer Fabriketage im Prenzlauer Berg. Dafür waren seine Lieder eigentlich immer zu langweilig. Glaubte man. Falls man ihn überhaupt jemals bewusst gehört hat. Obschon weltbekannt, sang Neil Diamond meistens im toten Winkel der Pop-Öffentlichkeit.

Überraschenderweise steht sein neues Album 12 Songs nun in den angesagten Plattenläden Deutschlands. Manche hätten vor einem Monat ältere Diamond-Platten noch nicht einmal in Zahlung genommen. In anderen fristeten seine Alben ein Wühlkistendasein zwischen Engelbert Humperdinck und alten Singles der Thompson Twins in verknitterten Hüllen. Wer? Eben.

Dabei war Neil Diamonds Musik immer besser als ihr Ruf. Und auf 12 Song s soll sie sogar richtig modern klingen. Zumindest verspricht das zunächst der Name des Produzenten: Rick Rubin. Der Produzent von Jay-Z oder den Red Hot Chili Peppers hatte schon Johnny Cash jäh zu neuem Ruhm verholfen und vor allem: zu einem neuen Publikum. Nach Cashs Tod und fünf von Rubin aufgenommenen Cash-Alben waren plötzlich alle schon zu Lebzeiten Fan gewesen. 16-Jährige trugen plötzlich Cash-T-Shirts spazieren, und MTV-Moderatoren bekannten sich auch, mal den "guten, alten Johnny" zu hören. Seit kurzem ist Walk the Line in den Kinos, und man könnte meinen, Johnny Cash sei endgültig von der Populärkultur vereinnahmt worden. Nun nahm sich Rubin eines zweiten Songwriter-Urgesteins an.

Und produzierte eine erwartbar unaufregende Platte.

Aber vielleicht ist das ja auch das Schöne an Neil Diamond. Diese Unaufregung. Die Beharrlichkeit, die immer gleiche in sich ruhende Stimme, die bisweilen ein wenig nölt, wenn sie laut wird, die minimalistischen Arrangements, das unaufdringliche Pathos, der Kitsch und die netten Worte im Beiheft. Musik mit Jeanshemd in der Hose. Darauf kann man sich verlassen. Folk-Pop klingt bei Neil Diamond immer gleich schlicht und immer ein wenig liebenswert verstaubt. 1967 oder 2006, eigentlich egal. Doch muss er sich einer jüngeren Zielgruppe beweisen. Und das einzige, was an 12 Songs wirklich neu ist, Rick Rubin hin oder her, ist die Art des Covers.

Früher zumeist hinreißend anachronistisch gestaltet, Neil Diamond auf die Gitarre gestützt in verwaschen biederer Schwarz-Weiß-Optik, dominiert nun steriles Weiß nebst einer pastellenen Tonwerttrennung des 60-Jährigen. Da denkt man an Interpol, an die Pet Shop Boys vielleicht, das ist mondän, das hat Zeitgeist. Trotzdem: 12 Songs wird es schwer haben. Die Konkurrenz heißt nun mal nicht mehr Barbara Streisand. Sondern Will Oldham oder Gravenhurst. An ihnen wird er jetzt gemessen, zwischen ihnen fürderhin einsortiert.



Und dazwischen wirkt er tatsächlich zu harmlos, zu glatt, seine Texte zu alt-väterlich. Neil Diamond ist einfach zu sehr "nur Sänger". Ihm fehlt vielleicht die leidliche Selbststilisierung, die Pose, die Show, vielleicht auch die Larmoyanz, um zwischen all den jungen Songwritern zu bestehen. Zwischen ihm und seiner Gitarre ist nun mal kein Platz für abgestandene Rockgesten, dafür hat Neil Diamond einen viel zu leisen Stil. Allein deswegen wäre es der Platte zu wünschen, nicht im schnöden Kult zu verenden. Wäre wirklich schade drum.