Inhalt Seite 1 — Bis an das Tor der Hölle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auch wenn immaterielle Werte aufeinander prallen, kann es sein, dass eine ganze Stadt von dem Schlag nachvibriert. In Frankfurt sind jetzt aufeinander geprallt: die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit. Es hat sehr gedonnert.

In Sebastian Hartmanns Inszenierung von Eugene Ionescos Stück "Das große Massakerspiel oder Triumph des Todes" ließ der Schauspieler Thomas Lawinky (Kunstfreiheit) dem Kritiker der Frankfurter Allgemeinen , Gerhard Stadelmaier (Pressefreiheit), eine Schwanenpuppe in den Schoß legen, entriss ihm den Schreibblock mit den Worten "Mal sehen, was der Kerl geschrieben hat", gab ihm den Block zurück und rief dem flüchtenden Kritiker "Hau ab, du Arsch! Beifall für den Kritiker" hinterher. In der FAZ bezeichnete der Kritiker unter dem Titel "Ein Angriff" und der Unterzeile "Bericht von einer Attacke auf mich im Schauspiel Frankfurt" den Vorfall als Angriff auf seinen Körper und seine Freiheit und somit auf die Pressefreiheit.

Thomas Lawinky, als Schauspieler ein Brecher mit einem zwischen Kindlichkeit und Brutalität irrlichternden Ausdrucksvermögen, ist im Fieber seine Rolle, im Überwältigungsfuror von Hartmanns Inszenierung ausgeflippt. Eine Überschreitung in einer auf Überschreitungen angelegten Situation. Es war eine Angeberei, eine Amokimprovisation im Geiste eines uralten Entgrenzungs- und Grausamkeitstheaters. Eine Gewalttat, welche die Alarmmechanismen einer ganzen Stadt auslösen müsste, war es nicht.

So aber wurde es behandelt. Stadelmaier informierte unverzüglich seine Redaktion, die wandte sich an die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth, die wiederum von der Frankfurter Schauspielintendantin Elisabeth Schweeger, ohne die Seite des Theaters zu hören, die sofortige Entlassung des Schauspielers forderte. Zwischen dem Frankfurter Schauspiel und Lawinky kam es am Tag nach dem Vorfall zu einer "einvernehmlichen Trennung".

Spielen, Kunst machen, über Kunst schreiben: All das ist Probehandeln, ein Vorgang, der bis auf weiteres in der glücklich schwebenden Blase des Als-ob vonstatten geht. In Frankfurt ist die Blase geplatzt, und der Kritiker Stadelmaier beobachtet die Kündigung Lawinkys, so sagt er im Spiegel, mit "professioneller Genugtuung".

Und doch hat man den Eindruck, die Pressefreiheit hätte die Sache eventuell ganz gut ohne das schwere Geschütz der FAZ (Spitzenmeldung auf der Titelseite: "Übergriff auf Kritiker der F.A.Z.") und der Oberbürgermeisterin Roth ("ein körperlicher Angriff ist auch strafrechtlich zu würdigen") überstanden. Stadelmaier gibt sich als Mann, der in Notwehr gehandelt hat. Doch die Wucht dieser Notwehr ist enorm. Sie hat sich lange angestaut. Gerhard Stadelmaier ist ein gefürchteter Mann, und Kabbalisten würden sagen, es könne kein Zufall sein, dass in seinem Namen die Buchstaben stecken, die man braucht, um das Wort Alarm zu bilden. Der famose Stilist und Beobachter ist als Kritiker kein Vermittler, sondern durchaus ein Mann der verbrannten Erde. Es soll kein Gras mehr wachsen dort, wo seines Erachtens Unfug keimte. Seine Sprache ist bisweilen eher die der Vergeltung als die der Kritik.

Er ist der Meister des neunschwänzigen Verrisses (von zehn Theaterkritiken Stadelmaiers ist in der Regel eine kein Verriss). Seine Texte sind grandiose Sprachwirbelstürme, die sozusagen alle Alfred heißen. Aus diesen Wirbelstürmen fahren unzählige Pointenblitze, und wenn sie einschlagen, macht es Kerrrr! Denn der große, ungeduldige Theaterkritiker Alfred Kerr ist Stadelmaiers Säulenheiliger und Vorbild.

Eigentlich wundert man sich, dass Stadelmaier seine ungeheure Sprachkraft dem deutschen Theater widmet, welches er als eine großteils verhunzte Einrichtung längst entlarvt hat, eine unter die Sudelbuben, Fäkalautisten, Idioten gefallene Kunst. Es gibt keinen Kritiker in Deutschland, dessen Liebe zum Theater einen so bitteren Zug hat. Man muss an Kafkas Erzählung In der Strafkolonie denken, wo sich ein hoher Soldat in jenes Foltergerät selbst einspannt, das ihn dann zerfetzt.

Auch Stadelmaier agiert, als sei er ans Gesamtsystem "Deutsches Theater" auf Gedeih und Verderb angeschlossen und leide körperlich an jedem Unfug, der durch dieses System zuckt. Und es geht ungeheuer viel Unfug durch dieses System. Jetzt hat Stadelmaier nach 30 Jahren in seinem Beruf eine neue Rolle gewählt. Er ist aus der Rolle des allwissenden, unsichtbaren Beobachters und Erzählers in die des Akteurs geschlüpft.

Im angelsächsischen Zeitungswesen gibt es die Unterscheidung zwischen journalism und first person journalism . Simpler journalism betreibt (oder fingiert) die wesenlose, interesselose Aufbereitung der Fakten. First person journalism hingegen ist der Zusammenstoß einer Erfahrung mit einem Temperament: Das ist passiert, so hat es mich verändert. Ein Charakter beobachtet sich selbst und lässt sich dabei zusehen. First person journalism ist ein Risiko: Ein Mensch entblößt sich bis aufs "Ich". Es ist ein Risiko, das darstellende Künstler dauernd eingehen. Gerhard Stadelmaier hat sich jetzt darauf eingelassen. Wie er suggeriert, aus purer Not. Sein Text in der FAZ beginnt so: "Ich hatte mich auf die Premiere gefreut. Und hätte gerne über sie geschrieben. Doch das geht jetzt nicht. Statt dessen ist von einem Skandal zu berichten." Hier steht ein Mann und gebietet dem Schmutz Einhalt. Er schreibt als "Ich", weil dieses Ich das Ganze meine und den Präzedenzfall bezeichne: "Das hat es im Theater noch nie gegeben." Das sei eine "Weltpremiere" (da müsste mindestens der Tübinger Kritiker Christoph Müller widersprechen, der einst in Stuttgart von einem Schauspieler öffentlich geohrfeigt wurde – und strafrechtliche Drohungen unterließ). Nie, so Stadelmaier weiter, habe er sich "so beschmutzt, erniedrigt, beleidigt gefühlt – und so abgrundtief traurig übers Theater." Bald wussten die höchsten Stellen von diesem Abgrund.