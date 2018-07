Inhalt Seite 1 — Baustelle Balkan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kennen Sie Solanistan? Ein kleines Land mit knapp elf Millionen Einwohnern, Geheimtip für Touristen – zumindest im Südosten, wo es an die Adria grenzt. Wunderschöne Buchten, preiswerte Hotels. Noch badet man dort in "Serbien-Montenegro". Aber das könnte sich bald ändern.



Kennen Sie Dardania? Ein noch kleinerer Flecken Erde mit etwa zwei Millionen Einwohnern, ohne Zugang zum Meer, dafür aber mit einem kleinen Skigebiet. Offiziell wedelt man dort ebenfalls in Serbien-Montenegro. Auch das wird sich bald ändern.



Serbien-Montenegro ist, zugespitzt formuliert, eine Schöpfung der EU und ihres Chefdiplomaten Javier Solana, daher der Spitzname. Vor über drei Jahren hatte Solana die beiden Restbestände des ehemaligen Jugoslawien in eine Staatenunion gedrängt. In Brüssel befürchtete man damals militante Unruhen, sollte sich eine weitere Teilrepublik des ehemaligen Jugoslawiens abspalten. Nun werden die Montenegriner im Frühjahr ganz friedlich in einem Referendum über ihre Zukunft abstimmen. Umfragen zufolge ist eine knappe Mehrheit für die Unabhängigkeit, und die Welt womöglich bald um einen Kleinstaat reicher – auch wenn dessen ökonomische Lebensfähigkeit umstritten ist. Ein ominöses Aluminium-Unternehmen mit russischen Anteilseignern leistet 80 Prozent aller Exporte – zumindest der legalen. Ansonsten läuft über die Adria-Küste zwischen den zauberhaften Badeorten Zigarettenschmuggel im großen Stil.



Dardania – so möchten manche Albaner ein unabhängiges Kosovo nennen. Der Name geht auf einen illyrischen Stamm zurück, als dessen Nachfahren sich viele Albaner sehen und woraus sie ihre Identität als "erstes Volk" in der Region herleiten. Das ist eine gewagte These, aber die Geschichtsschreibung auf dem Balkan schert sich selten um historische Tatsachen, weshalb man sich am besten auf die Gegenwart konzentriert. Unter Vermittlung der UN verhandeln nun endlich Delegationen der Kosovo-Albaner und der Serben über die Zukunft der Provinz. Diese steht unter Verwaltung einer UN-Mission mitsamt NATO-Truppen, wobei letztere vor allem die Enklaven der serbischen Minderheit schützen, während die UN zusammen mit der EU und der OSZE seit sieben Jahren die Polizei ausbilden, ein Steuerwesen aufbauen, Wähler registrieren, einheitliche Autokennzeichen austeilen und diese Kompetenzen nach und nach einer gewählten provisorischen Regierung übergeben.



Anders als im Fall Montenegro sind die Vorzeichen für ein unabhängiges Kosovo allerdings nicht so friedlich. Wird die Provinz innerhalb des nächsten Jahres nicht unabhängig, könnten radikalere Albaner – vor allem ehemalige Kämpfer der UÇK aber auch viele Studenten – auf die Barrikaden gehen. Sie empfinden das anhaltende UN-Protektorat als "Kolonialismus" oder argwöhnen eine Hinhaltetaktik, um die Provinz – oder wenigstens einen Teil von ihr - irgendwann doch wieder an Serbien zurückzugeben. Entsprechend schlecht ist das Ansehen der UN im Kosovo, wovon auch feindselige Graffitis an UN-Büros, zerstochene Reifen an UN-Autos und hin und wieder auch kleine Bombenanschläge zeugen.

Wie schlimm und plötzlich die Gewalt eskalieren kann, zeigte ein anti-serbisches Pogrom im März 2004. Damals zündete ein gut organisierter albanischer Mob in mehreren Städten und Dörfern orthodoxe Kirchen und serbische Wohnhäuser an. 19 Menschen starben – und die internationale Staatengemeinschaft musste die Illusion einer multiethnischen Gesellschaft im Kosovo endgültig abschreiben.



So gesehen, wird in Wien nicht mehr die Unabhängigkeit des Kosovo verhandelt. Diese steht fest. Das haben EU-Vertreter, aber auch die Gesandten aus Washington und Moskau der Regierung in Belgrad schon unmissverständlich bedeutet. Allerdings – und das wird eigentlich in Wien verhandelt - wird sie "in Raten" verabreicht werden: Internationale Truppen werden zum Schutz des Kosovo vor Serbien und zum Schutz der Kosovo-Serben vor den Albanern vorerst bleiben. Eine EU-geführte Mission wird wohl einige Jahre vor Ort den Umgang mit Minderheiten überwachen – nicht nur mit den Serben, sondern auch mit den Roma und anderen kleinen ethnischen Gruppen.