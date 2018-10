Inhalt Seite 1 — Vermachtetes Gelände Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das politische Berlin hält sich mal wieder nicht an den Zeitplan. Es passiert, was immer passiert: Vorabmeldungen, Dementi, Spekulationen. Schon sind wir mitten in der Debatte um die Gesundheitsreform, die einige Akteure der Großen Koalition erst nach den Landtagswahlen beginnen lassen wollten.



Die CDU freut sich, die SPD ist verunsichert. Eine undichte Stelle am Gesundheitsministerium bewirkte, dass Ulla Schmidt beim geplanten Abendessen mit der Bundeskanzlerin am 27. März - am Tag nach den Wahlen - ein bis dahin totgeredetes Kompromiss-Konzept vorlegen wird. Mancher in der SPD-Fraktion hält es heute schon für erledigt.



Nach Informationen von ZEIT online handelt es sich bei den am Wochenende vorabgemeldeten Reformvorschlägen für den Umbau des Kassenwesens tatsächlich um Hauptelemente des Schmidt-Konzeptes. Nicht nur um Ideen eines Professors aus Essen, wie es der Schmidt-Sprecher mühsam montags darzustellen versuchte. Großer Nebeneffekt: Schlagartig ist die Rolle Schmidts geschwächt, die zumindest selbst seit der Kabinettsklausur in Genshagen an eine inoffizielle Federführung bei der Gesundheitsreform glaubte.



An der Oberfläche geht es darum, wer künftig mit welchen Beiträgen das Finanzproblem der Krankenversicherung löst. Darunter stecken jedoch Machtfragen. Wer hat wann was zu sagen? Das ist heute unklarer denn je. Soll erst die Regierung einen gemeinsamen Vorschlag machen, den dann Parteien und Fraktionen diskutieren - oder werden sich die Parteien zunächst untereinander, also zwischen Ministerebene, Parteispitze und Fraktion, auf Eckpunkte einigen, die sie dann anschließend in nächtelangen Sitzungen mit den Vorstellungen des Koalitionspartners verschweißen?



Auf solche Fragen ist zurzeit keine einheitliche Antwort zu bekommen. Vielmehr herrscht die reinste Vielzüngigkeit, je nach Interessenlage des Einzelnen. Union und SPD, Fraktionen und Ministeriale legen das Prozedere seit Genshagen sehr unterschiedlich aus. Die Unionsfraktion will auf gleicher Augenhöhe diskutieren, anstatt ein Modell von Ulla Schmidt vorgelegt bekommen, das sie ergänzen darf. Im Gesundheitsministerium pflegt man die Arroganz der Sachkenntnis und denkt gar nicht an gleiche Augenhöhe.

Ob beabsichtigt oder nicht, ausgerechnet der Regierungssprecher unterstützte schließlich noch die Sichtweise, dass Ulla Schmidt nur eine Mitarbeiterin unter vielen sein werde.



Und Angela Merkel? Trifft sich mit Jacques Chirac und hält sich innenpolitisch wie gehabt zurück. An sich hat sich zwischen ihr und Ulla Schmidt ein vertrauensvolles Verhältnis gebildet. Merkel nannte Schmidt mal ihre "renitenteste Ministerin", jedoch wissen beide, dass sie sich aufeinander verlassen können. Andererseits weiß man im Hause Schmidt auch, dass die Kanzlermacht nicht vergleichbar ist mit Schröders Basta-Politik. Der hatte viele Reformschritte seiner eigenen Partei über Nacht aufgezwungen.