Gelegentlich kommt es vor, dass einem die Äußerung eines Zeitgenossen dem Inhalt nach sehr zusagt, nicht aber die Tatsache, dass gerade dieser Zeitgenosse diese Ansicht äußert. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich ein Verfassungsrichter mit Äußerungen zu Themen, über die er eines Tages richten sollte, hervortut – vernünftig seine Worte, unvernünftig, dass er sie öffentlich macht. Das ist außerdem fast regelmäßig der Fall, wenn sich Bernhard Gertz öffentlich vernehmen lässt.



Bernhard Gertz trägt, zumal wenn er im Fernsehen auftritt, zumeist eine Bundeswehruniform – obwohl er dann gar nicht in seiner (nicht vorhandenen) Eigenschaft als Mitglied der militärischen Führung paradiert, sondern als Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, also einer Art Gewerkschaft oder Gesamtbetriebsrat der Bundeswehr. Freilich spricht Herr Gertz nur selten so prominent über die "gewerkschaftlichen", also die sozialen und finanziellen Anliegen unserer Soldaten, sondern er greift gerne hinein ins volle Leben der Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik.



In diesem Sinne ist Bernhard Gertz zum Beispiel ganz gegen den möglicherweise stattfindenden Bundeswehreinsatz im Kongo. Auch ich bin dagegen – aber nicht etwa, weil ich dem Bundeswehrverband angehörte, sondern weil ich einmal eine Weile mich im Kongo umgesehen habe. Aber das lassen wir hier beiseite…



Ich bin freilich auch dagegen, dass Bernhard Gertz seinen Posten als oberster "Gewerkschafter" der Soldaten dazu benutzt (um nicht zu sagen: missbraucht), sich so in Fragen der Militärpolitik einzumischen, dass der Primat der Politik schlicht missachtet wird. Kein kommandierender General könnte es sich erlauben, seine persönlichen politischen Ansichten in einer militärischen Frage öffentlich in den Gegensatz zur politischen Führung der Bundeswehr zu bringen.



Bernhard Gertz aber, zumal wenn er in Uniform auftritt, erweckt geradezu den Eindruck, als sei da eine Art Obristenrevolte gegen den Verteidigungsminister im Gange – oder als sei er eine Art militärischer Oberaufseher der politischen Führung. Und natürlich werden diese "politischen" Auftritte auch von den Medien viel begieriger verzeichnet als die normalen "gewerkschaftlichen" Aktivitäten des Bundeswehrverbandes.



Bernhard Gertz muss also künftig bei seinen Auftritten auf die kleidsame Leihautorität seiner Uniform verzichten und als schlichter Staatsbürger ohne Uniform sich auf seine gewerkschaftliche Funktion beschränken, also das Politisieren gänzlich unterlassen. Quod licet jovi, non licet bovi , sagten die alten Römer: Was dem Jupiter erlaubt ist, geziemt noch lange nicht dem Ochsen. Hier aber gilt nun verschärft: Was nicht einmal dem General erlaubt ist…