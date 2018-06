Inhalt Seite 1 — Von Lenin lernen heißt siegen lernen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wo sind die Stamokap-Theoretiker, wenn wir sie wirklich brauchen? Nehmen wir den jüngsten Fall, der W.I. Lenin vor Freude in seinem Mausoleum rotieren lassen würde: Die geplante Übernahme des franko-belgischen Versorgers Suez SA durch das französische Staatsunternehmen Gaz de France . GdF will nun den französischen Staat, also praktisch sich selber, bitten, ihr eine heftige Preiserhöhung für das Erdgas zuzugestehen, das sie den heimischen Kunden in die Back- und Heizöfen pumpt.



Wieso jetzt? Die großen Preissprünge (siehe auch E.on hierzulande) fanden doch schon im Herbst, nach "Katrina", statt, als der Erdölpreis auf 60 Dollar stieg. (Wenn Öl steigt, verteuert sich auch jeder andere Energieträger, inklusive des Kaminholzes.) Die Begründung der Gaz de France läuft so:



1. Der Kauf von Suez soll nicht mit Cash, sondern mit Aktien der GdF bezahlt werden.



2. Je mehr eine GdF-Aktie wert ist, desto weniger von ihnen muss die Firma für Suez hinblättern.



3. Je höher der Gaspreis, den GdF seinen Kunden abluchsen kann, desto höher der Kurs ihrer Aktien.



Ergo: Cher Etat , du musst das Volk mit höheren Gaspreisen dazu zwingen, uns das Expansionsgeschäft zu ermöglichen.