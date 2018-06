Inhalt Seite 1 — Hinter dem Wasserfall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Phnom Penh, Freitag, 17.3.2006

Am Himmel ziehen Wolken auf. Morgens sieht es fast immer nach Regen aus, was nichts bedeutet, man sieht raus und fröstelt und weiß, das ist nur ein Reflex aus einem alten Leben. Man hat verstanden, dass es da draußen brütend heiß ist, die Wolken sind nur eine kleine Drohung, im März regnet es fast nie. Aber Regen in Kambodscha ist kein Kinderspiel, auch nicht im März. Anfang der Woche lag Phnom Penh unter Gewitter. Es war Nacht. Der Donner schüttelte das Bett, fuhr uns in die Knochen, riss mich aus einem Traum, in dem Sirenen gellten, Menschen rannten.



Blitze standen über der Stadt. Vom Fenster, das vom 5. Stock aus weit über Phnom Penh schaut, über alle Dächer hinweg fast bis dorthin, wo hinter dem Massiv des Buddhistischen Instituts der Mekong und Tonle Sap zusammenfließen, war zu sehen, wie die Blitze an drei, vier Stellen gleichzeitig auf die Stadt niederfuhren. Wie Suchscheinwerfer fingerten sie herum, berührten den eleganten Schwung der Pagodendächer, die dunkle Masse des Unabhängigkeitsdenkmals, den Königspalast, die metallverspiegelten Fensterscheiben der Appartements nebenan, die Satellitenschüsseln, das Schattensegel aus scharlachroter Bougainvillea über dem Hof der School of English, die Palmen zwischen den Häusern. Eine Alarmanlage jaulte, von wegen Sirene.

Im Zimmer wurde es jäh so gleißend hell und wieder dunkel, als spielte jemand am Lichtschalter, dann donnerte die nächste Schallwelle über uns hinweg. Das Kind setzte sich im Bett auf und sagte: „Die Amis bombardieren wohl schon wieder.“ So spottet ein Michael-Moor-Teenager über seine Alten, die abends einmal The Killing Fields angucken, Raubkopie vom Russian Market für 2 Dollar, und schon schlecht träumen, von Nixons B52-Bombern, dem Sieg der Khmer Rouge, der Evakuierung Phnom Penhs.

Seit wir hier sind, gab es keinen Tag (und wir sind vier Wochen hier), an dem nicht von Pol Pot und dem, was die Franzosen „ les annees de misere “ nennen, gesprochen wurde. Von damals jungen Kämpfern in Schwarz, die vor fast genau dreißig Jahren die Stadt eroberten und alle Einwohner aus den Häusern jagten. Von endlosen Menschenschlangen, die sich aus der Stadt heraus quälten, in einer Utopie vom Landleben für alle, in der Abertausende krepierten. Als in nur „drei Jahren, 8 Monaten, 20 Tagen“, wie alle hier sagen, eine Million Menschen starben, etwa jeder siebte Einwohner des Bauernstaates Demokratisches Kampuchea sein Leben ließ, während in der Geisterstadt Phnom Penh Bananenstauden aus den Buden des verlassenen Central Market wuchsen. An so viel Genozid jeden Tag muss man sich erst gewöhnen.

Der Regen brach los. Die Nacht verschwand hinter einem Wasserfall. Drei Uhr in der Früh. An Schlaf war nicht mehr zu denken, auch wenn jetzt nur noch die roten Lichtlein an den Handy-Antennen hoch und runter tänzelten, bald bellten die ersten Hunde.

Am Morgen waren dann die beiden Zeitungsverkäuferinnen trotzdem wieder da, auch wenn die Straßen noch dunkle Pfützen hatten. Vor dem Krematorium der Pagode, eine schlanke weiße Stufenpyramide, aus dem gelegentlich fetter Qualm hochsteigt, standen die Mädchen vor ihrer blauen Bretterbude, als wäre nichts gewesen und reichten lächelnd die The Cambodian Daily . Wo sie waren? Achselzucken. Not understand! Schon wird Cambodge Soir nachgeschoben, nein, heute keine Phnom Penh Post , vierzehntägig! Sie kennen ihre Kunden, die Verrückte aus Germany, die Zeitungen kauft, als sei sie süchtig, sofern die nur in Englisch oder Französisch sind. Oder der junge Blonde, der hier mit seinem Rennrad kurz am Bordstein hält und wortlos die kleine Daily einsteckt und abzischt. Nur von den kambodschanischen Zeitungen mit ihren Kringelwortgirlanden und den bunten Bildchen wollen die Weißen meistens gar nichts wissen.