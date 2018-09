Inhalt Seite 1 — Alarmisten contra Taschenspieler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es kommt wohl eher selten vor, dass eine Buchpräsentation ein so gewaltiges Medienecho auslöst. Genau genommen war es aber auch nicht das Buch, das Finanzminister Peer Steinbrück am Dienstagabend in Berlin vorstellte, sondern das kleine Rechenexempel, das er bei dieser Gelegenheit anstellte. Wenn man das Kindergeld pauschal um etwa fünf Euro kürze, könne man Kindergartenplätze umsonst anbieten, so der Finanzminister.



Am Tag darauf ging ein Aufschrei durch die SPD, noch einen Tag später hat der Schrei die Zeitungen erreicht. Im Gegensatz zur Mehrheit der Sozialdemokraten überwiegt aber keineswegs die Ablehnung. "Endlich traut sich einer", lobt beispielsweise das Handelsblatt den von seinen Parteifreunden abgewatschten Finanzminister. Die Ausgaben für das Kindergeld seien schon heute sehr hoch, rechnen mehrere Zeitungen vor. 34 Milliarden Euro werden dafür jährlich ausgegeben. Und der Betrag ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Erhielten Eltern 1989 noch 50 Mark fürs erste Kind, sind es heute 154 Euro. Und was hat es gebracht? Jedenfalls nicht mehr Kinder. "Kaum ein Land in Europa fördert Familien so umfänglich wie Deutschland, und dennoch erreichen andere Staaten eine bessere Kinderbetreuung, von höheren Geburtenraten gar nicht zu reden", so das Handelsblatt .



Ähnliche Unterstützung erhält Steinbrück von der Berliner Morgenpost . "Es gibt keine neue Frage, die nicht mit alten Reflexen beantwortet wird", heißt es dort. Steinbrück habe lediglich darüber nachgedacht, ob "die gegenwärtige Verteilung der Familienförderung noch zeitgemäß und erfolgsversprechend" sei. "Man wird ja wohl noch fragen dürfen", findet der Kommentator. Genauso sieht es das Straubinger Tagblatt . Steinbrück habe einen Denkanstoß geben wollen. Dies sei kein Anlass, "reflexartig vor dem Untergang des Sozialstaates" zu warnen, schreibt die Zeitung. Und auch das Hamburger Abendblatt findet die "strikte und prompte Ablehnung (...) völlig unverständlich". Schließlich gehe es doch nur darum, "ein kleines bisschen weniger Kindergeld" gegen eine "kostenlose oder doch zumindest erheblich kostengünstigere Kinderbetreuung" einzutauschen.



Andere Zeitungen stützen allerdings die Position der Steinbrück-Kritiker. Sie sind der Meinung, der Etat für Familienförderung dürfe nicht umstrukturiert, sondern nur erhöht werden. Am deutlichsten bringt dies die Rheinpfalz zum Ausdruck: "Wer mehr für die Familien tun will, muss bitteschön auch mehr Geld in die Hand nehmen – oder es lieber gleich lassen", heißt es dort. "Ein Taschenspielertrick" sei der Vorschlag von Steinbrück, schimpfen Schweriner Volkszeitung und Westdeutsche Zeitung übereinstimmend. Und der Berliner Kurier nennt Steinbrück einen "Zahlen-Bürokraten", der nichts weiter könne, als Euros gegen Euros zu rechnen. (Am Rande bemerkt: Für einen Finanzminister nicht die schlechteste Eigenschaft.)



Die Frankfurter Rundschau belässt es nicht beim Schimpfen, sondern hält - man könnte bösartig sagen - einen wirtschaftswissenschaftlichen Taschenspielertrick bereit, um zu begründen, warum es in der Familienpolitik "kein Nullsummenspiel" geben dürfe. Ausgaben für die Bildung seien nicht als Konsum sondern als Investitionen zu betrachten, heißt es dort. Also, rüber mit der Kohle, soll das wohl heißen.



Moderater geben sich die Lübecker Nachrichten . In Zeiten stagnierender Löhne sei es unlauter, das Kindergeld zu kürzen um Kindergärten zu fördern, heißt es zwar auch dort. Immerhin wird angeregt, zumindest künftig das Geld lieber in die Betreuung statt in die direkte Unterstützung der Familien zu stecken, die Umverteilung also nicht rückwirkend, sondern perspektivisch durchzuführen.