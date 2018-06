Inhalt Seite 1 — Zeit für Schwarz-Grün Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Baden-Württemberg schmissen sich die Grünen, frisch gestärkt durch ein zweistelliges Ergebnis, mit dem sie die Liberalen überflügelten, gleich am Wahlabend ran. Auch der Wahlsieger Günther Oettinger, der schon früher mit Schwarz-Grün geliebäugelt hatte, zeigte sich nicht abgeneigt: Außer mit dem bisherigen Koalitionspartner FDP will der CDU-Ministerpräsident auch mit der Ökopartei reden.



In der hessischen Metropole Frankfurt, wo am Sonntag der Stadtrat neu gewählt wurde, hatten CDU und Grüne bereits vor der Wahl deutlich gemacht, dass sie gerne die politische Ehe probieren würden. Das Wahlergebnis (CDU etwa 36 Prozent, Grüne fast 16 Prozent) bietet CDU-Oberbürgermeisterin Petra Roth wahrscheinlich die Chance dazu.

Nun ist ein Bündnis zwischen der Union und den Grünen in der Vergangenheit vor allem von Journalisten und Wahlforschern immer wieder gerne entworfen worden. Als Faszinosum oder Schreckgespenst, je nachdem. Allein, es fehlten die Voraussetzungen. Zu tief schien der ideologische und kulturelle Graben zwischen der bürgerlich-konservativen CDU auf der einen und der einstigen Alternativpartei auf der anderen Seite zu verlaufen, als dass die Schwarz-Grün-Protagonisten – von einigen Kommunen abgesehen - ihn hätten überwinden können, auch wenn es etwa im Südwesten bereits 1987 erste Anbahnungsversuche zwischen beiden Parteien gab.

Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Parteienlandschaft ist durch das Entstehen der Linkspartei bunter und vielfältiger geworden; die Chancen für absolute Mehrheiten haben sich auch dadurch verringert; Rot-Grün hat sich mit der Bundestagswahl für längere Zeit, wenn nicht gar auf Dauer erledigt; und auch die CDU musste die schmerzhafte Erfahrung machen, dass es – wie jetzt wieder in Sachsen-Anhalt – mit dem "natürlichen" bürgerlichen Koalitionspartner FDP nicht mehr ohne weiteres reicht.

So sind beide Parteien auf neue Koalitionsmöglichkeiten angewiesen, wenn sie sich in einem Fünf-Parteiensystem Machtoptionen erhalten wollen. Die CDU hat dafür bislang schlechtere Karten als die SPD: Während die Sozialdemokraten mit der Union, den Grünen, der FDP (wie bislang in Rheinland-Pfalz) oder auch mit der PDS/Linkspartei kooperieren, bleibt der CDU derzeit außer einer Alleinregierung und einem Bündnis mit der FDP nur die wenig geliebte Große Koalition. Die Grünen wiederum hatten sich bis zum 18. September sklavisch an die SPD gebunden; nun haben sie angesichts der Schwäche der SPD überhaupt keinen Partner mehr und finden sich entsprechend als kleinste Oppositionspartei wieder - nirgendwo mehr an einer Regierung beteiligt und von Bedeutungsverlust bedroht.

Doch nicht nur die wahlarithmetische Großlage hat sich verändert. Auch die ideologischen Mauern, die Union und Grünen einst trennten, haben an Höhe verloren. Beide Seiten entdecken, manchmal zum eigenen Erstaunen, dass sie in einigen Fragen längst ähnliche Antworten geben, etwa beim Thema Abbau der Staatsverschuldung, bei der Entbürokratisierung, selbst – bei genauerem Hinsehen – in der Gesundheitspolitik. Beide Parteien eint, neben einem Wertkonservativismus, die Skepsis gegen die Großorganisation Staat und die Vorliebe für bürgerschaftliche, subsidiäre Lösungen.