Freitag, 24.3.2006

Herr L. ist heute Abend nach Singapur abgeflogen. Herr L. ist ein energiestrotzender Fünfzigjähriger, ein alter Hase in der Entwicklungshilfe, jahrelange Asien-Erfahrung, und jetzt also Kambodscha. Herr L. liebt Kambodscha. Jeden Morgen – auf mit Elan! Man sieht es ihm an, und doch und gerade: am Wochenende Singapur

Die Rede ist von Konzertsaal, klassischer Musik! Es geht um den gefürchteten Kulturentzugskoller, in den Entwicklungshelfer geraten können, und gibt es irgendwo mehr fleißige Entwicklungshelfer als in Kambodscha? 1,3 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe für nur drei Jahre! Es soll über 80 solcher Gruppen geben, die sich mit der Sexualität der Kambodschanerin beschäftigen, und zwar nur derjenigen, die mit HIV infiziert sind, in einem Land, das nicht mal 8 Millionen Einwohner hat! Jedenfalls sind alle total engagiert, und doch wetzen einige am Ende der Woche zum Flughafen, letzte Maschine nach Bangkok, Singapur, wherever , jedenfalls raus. Mal ins Kino gehen!

Nun, an diesem Wochenende hätten alle in Phnom Penh bleiben können. Die Stadt brummte, man war gut beraten, sich eines Terminkalenders zu bedienen, um alles hintereinander zu kriegen, die japanische Filmwoche, die Vernissage des kambodschanischen Fotokünstlers Mak Remissa in der Java Galerie, das Cinemekong Filmfestival mit dem Wettbewerb um den Prix de la Diversite Culturelle, es traten Filme an aus Vietnam, Thailand und Kambodscha, eine der letzten Veranstaltungen der Woche der Frankophonie, abgearbeitet das 27 Seiten starke Programm, das vom Fußballspiel der Französisch-Studenten über den ersten Auftritt einer neuen Musikband, Literaturlesungen bis zu kulinarischen Höhepunkten in Phnom Penhs Restaurants reichte, inklusive Internet-Wettbewerb zum Thema kulturelle Vielfalt. Und am kommenden Wochenende startet erst das 1. Phnom Penh Arts Festival!

Natürlich ist in Phnom Penh alles kulturelle Vielfalt. Heute, am Freitagabend, waren junge Mädchen und Frauen in bodenlangen Sarongs aus Seide zu sehen, die an ihren gold- und silberdurchwirkten Blüschen aus schwerer Spitze zupften und sich so vor der Kulisse des nagelneuen kambodschanisch-japanischen Corporation Centers der Royal University drapierten, für gegenseitiges Fotografieren. Japan ist mächtigstes Geberland, es hat seine Gaben gerade um fast ein Drittel erhöht. Wer über Land reist, kann die Brunnen bewundern, die vor den Bambushütten stehen, saubere Pumpen im Betonquadrat, daneben ein Schild mit rotem Kreis auf weißem Grund. "Khmer meets the Exotic" hieß der heutige Konzertabend, an dem Japaner und Kambodschaner gemeinsam musizierten.

Der junge kambodschanische Tenor Khuon Sethisak stand auf der Bühne, längst ausgezeichnet als "The best Russian Vocal Performer" am Moskauer Konservatorium, und das als erster Asiate – "bella voce!" wollte man ihm zurufen, als er Paolo Tosti’s L’ultima canzone anstimmte, ein Hauch von Venedig wehte durch die hochelegante japanisch inspirierte Architektur.

Rund 150 Zuhörer, darunter viele Kinder, selbst Babys, die Laut gaben. Übrigens gerade mal zwei Langnasen, die von der ZEIT eingeschlossen, alle übrigen waren vielleicht in Bangkok oder Singapur? Brise de Novembre , eine französische Komposition des kambodschanischen Königs Norodom Sihanouk. Dann Schuberts Du bist die Ruh". Ach, ja. Ein wehes Gefühl. Die klassischen Khmer-Melodien, die Professor Yun Khean und sein Ensemble auf den alten Instrumenten anstimmte, – wie Cashew Nut Song oder Boat Rowing Song – haben auch so eine melancholische Melodie, und der stellvertretende Dean der Fakultät für Musik an der Royal University of Phnom Penh bot das virtuos nuancierte Spiel, für das er berühmt ist.

Die Japaner präsentierten vier japanische Volkslieder - darunter zwei aus England. Sie entschuldigten das damit, dass Home Sweet Home seit hundert Jahren in Japan der Ohrwurm sei. Man mag skeptisch sein, ob sich ein englisches Lied für historische Khmer-Instrumente eignet, die von japanischen Studenten gespielt werden (waren sie gestimmt?), aber als endlich der Japaner Yamada Michio im Duett mit Khuon Sethisak My Country Home anstimmte, waren alle mit allem und allen Kulturen versöhnt. Und Punkt halb neun war Schluss. Draußen am Russian Boulevard war es ziemlich düster, die dunklen Botschaftslimousinen hielten tapfer ihre Fähnchen hoch.

Ohne unfreundlich zu sein, kann man sagen, dass Phnom Penh am Abend so ein Gefühl auslöst. Des Nachts, wenn auf den Bürgersteigen die Feuer glimmen und drumherum schattenhafte Gestalten an improvisierten Tafeln oder hockend ihre Gelage halten, wenn die Mopeds ohne Licht daherbrausen und gelegentlich auch Autos, dann bemerkt man beklommen, dass es an der einen oder anderen Kreuzung zwar Ampeln gibt, die in Rot oder Grün leuchten, aber kaum Fahrzeuge, die sich deshalb gleich in ihrer wilden Jagd aufhielten ließen. Dann fallen einem die Geschichten ein, von ausländischen Frauen, die gerne überfallen werden, weil sie nicht so groß sind wie ausländische Männer, aber gerne zierliche Laptops mit sich führen, Kreditkarten und ähnliche Kostbarkeiten, "sie zerren einen dann vom Moped, da hilft einem dann niemandem", hatte Eine gesagt. "Die haben ja nicht selten Messer oder Pistolen." Also irgendwie seien alle schon mal überfallen worden. Ein gutes Gefühl dagegen ist es, zumindest seinen Fahrer zu kennen. Oder jemanden, den man kennt. Für solche Nächte empfiehlt sich Mr. Sinal.