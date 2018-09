Inhalt Seite 1 — Ein Gespenst tritt ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Finalmente ! Endlich werden wir ihn los: Wir, die Italiener in Italien, die Europäer in Europa, und sogar die rechtsgesinnten Wähler scheinen froh, dass dieses Gespenst nach einer Dekade Politik, nach zwei Dekaden Privatfernsehen, sich verflüchtigt. Es kann sich nun ein anderer sich an die Spitze der rechtsliberalen Opposition setzen.

Als dieses Gespenst noch vital war, in seinen besten Jahren zwischen 1985 und 2001, als Silvio Berlusconi zuerst die Schlacht um das Privatfernsehen gewann und dann, wie er als Besitzer des AC Milan zu sagen pflegte, "das Spielfeld der Politik" betrat, hat es durchaus konkreten Schaden angerichtet – zugunsten seiner privaten Interessen: Der Kampf gegen die Mafia ließ nach, Steuerhinterziehung galt als Kavaliersdelikt, Bilanzfälschung ohnehin, die Erbschaftssteuer wurde abgeschafft - auf dass die Sprösslinge des "Gesalbten des Volkes" sein Imperium pro forma übernehmen konnten, ohne dem Staat den Obolus zu entrichten.

Die Italiener haben lange zugesehen. Warum? Illegalität dient letztlich auch dem Tabakhändler, der seine Einnahmen nicht versteuert; dem Wohnungsbesitzer, der dem Mieter einen getürkten Vertrag vorsetzt, um nicht besteuert zu werden; dem Mittelstand mit Häuschen am Meer, außerhalb des Zonenplans illegal hingebaut.

Berlusconi garantierte Straffreiheit. Er hatte sie selbst nötig, doch sie sollte auch den vielen Italienern zugute kommen, die sich mit kleinen Tricksereien dem Zugriff des allerdings nicht besonders glaubwürdigen Staates entziehen. Dieses angebliche "neoliberale Konzept" haben die Italiener damals im Frühjahr 2001 gewählt, nebst allerlei Versprechungen von Steuersenkungen, Arbeit für alle, Modernisierung der Infrastruktur und Wachstum, Wachstum, Wachstum.



Nichts davon trat ein, im Gegenteil: Hatte Romano Prodi, der jetzt wieder an die Macht gelangt, Italien in die Eurozone geführt, die Gewerkschaften gebändigt und den Staatshaushalt zu sanieren begonnen, gibt es heute keinen einzigen wirtschaftlichen Parameter, der die versprochenen Segnungen des Antipolitikers und Unternehmers belegen kann. Den Italienern geht es schlechter als vor fünf Jahren, Romano Prodi hat diese banale Botschaft während des Wahlkampfs hundertfach wiederholt.

Berlusconis Abwahl ist ein Zeichen der Hoffnung auch in anderer Hinsicht: Fernsehen kann nicht alles. Wenn man sich vorstellt, mit welcher medialen Übermacht das Gespenst auch diesmal antrat – drei eigene Sender, zwei Staatssender, die er kontrolliert -, muss man zum Schluss kommen: Der Wähler ist nicht einfach nur ein "Konsument der Politik", der blind den Werbeslogans folgt. Wenn die schönen Werbebilder zu sehr mit dem Gestank des verdorbenen Produkts in Widerspruch stehen, sagt er sich: "Diesen Brei esse ich nicht mehr."