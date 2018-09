Inhalt Seite 1 — Länder bleiben stur Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Baden-Württemberg hatten sich die kommunalen Arbeitgeber und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Mittwochabend nach fast neunwöchigem Streik auf einen Tarifabschluss geeinigt. Danach müssen die 220.000 Beschäftigten bei den Städten und Gemeinden im Südwesten ab dem 1. Mai 39 Stunden pro Woche arbeiten, eine halbe Stunde mehr als bisher. Die Kommunen hatten ursprünglich 40 Stunden gefordert.

Die Arbeitszeitverlängerung darf aber nicht 1:1 in einen Stellenabbau umgesetzt werden. Darauf hatte ver.di großen Wert gelegt. Durch den Tarifabschluss erreichte sie außerdem, dass alle Beschäftigten, die bereits jetzt 40 Stunden arbeiten mussten, künftig ebenfalls 39 Stunden arbeiten.

Es war der dritte Tarifabschluss bei den Kommunen: In Hamburg müssen die Beschäftigten künftig im Schnitt 38,8 Stunden arbeiten, in Niedersachsen 38,9 Stunden - also rechnerisch sechs Minuten weniger als in Baden-Württemberg. Dafür gilt dort weiterhin eine einheitliche Arbeitszeit. In Hamburg und Niedersachsen wurde sie dagegen nach Alter, Einkommen und Familienstand gestaffelt.

Unter den ver.di-Mitgliedern im Südwesten begann am Donnerstag die Urabstimmung über den Tarifabschluss. Das Ergebnis soll am Montag bekannt gegeben werden. Bis dahin geht der Streik weiter. Die große Tarifkommission der Gewerkschaft hat bereits zugestimmt und die Annahme empfohlen.

Nach der Einigung mit den Kommunen hofft die Gewerkschaft nun auch auf eine Einigung auch mit den Ländern. Man sei zuversichtlich, "dass wir vielleicht noch im April zu einer Lösung kommen können", sagte die stellvertretende ver.di-Chefin Margret Mönig-Raane am Donnerstag in der ARD.

Der Verhandlungsführer der Länder, Hartmut Möllring, dämpfte jedoch die Zuversicht. "Es ist im Moment nicht ersichtlich, dass wir einer Einigung näher kommen", sagte der niedersächsische Finanzminister dem TV-Sender N24. Der Kompromiss bei den baden-württembergischen Kommunen sei ein Schritt in die richtige Richtung, gehe aber nicht weit genug. "Es müsste deutlicher an die 40 Stunden herangehen", meinte der CDU-Politiker.