SMS macht Polen kaputt. SMS steht für Sex, Musik, Sensation und damit für die manipulierte Gesellschaft. SMS kann alles sein: Ein Wahlplakat, die Titelseite einer Zeitung, ein bauchfreies Mädchenhemd oder eine Radiosendung – freilich nicht die von Radio Maryja. Der Bibelfunk aus dem nordpolnischen Torul gilt schließlich als die Stimme des Herrn auf Erden. Dabei gehören groteske Verschwörungstheorien noch zu den harmlosen Episoden im Programm der rechtskatholischen Station; traditionell mischen sich in die erzkonservativen Ansichten der Moderatoren antisemitische und homophobische Hasstiraden.

Die regierende Gerechtigkeitspartei (PiS) hat sich bislang nicht nur zurückgehalten, sondern mit dem Sender arrangiert. Als im Februar der inzwischen schon wieder obsolet gewordene Stabilitätspakt – eine Art Koalitionsvereinbarung der Rechtsparteien – unterzeichnet wurde, durfte Radio Maryja exklusiv berichten. Die später zu einer zweiten Pressekonferenz gerufenen "restlichen Journalisten" traten daraufhin in kollektiven Streik. Das Ereignis war jedoch nur der Höhepunkt einer fruchtbaren Symbiose. Beobachter meinen, ohne Radio Maryja hätte PiS die Wahlen nicht gewonnen.

Die Gebrüder Kaczynski – Lech ist Staatspräsident, Jaroslaw Parteichef – wissen zu benutzen und sich benutzen zu lassen. Mit demonstrativer Religiosität schlagen sie sich auf die Seite der traditionell konservativen Landbevölkerung, die zudem in der Mehrzahl zu den Verlierern der Transformation zählt. Im Gegenzug werden sie von Radio Maryja unterstützt. Zu Wahlkampfzeiten verging keine Woche, in der nicht ein Vertreter der Gerechtigkeitspartei in das fromme Studio geladen wurde. Eine Tradition, die man auch nach der Regierungsübernahme beibehielt. Radio Maryja ist Teil der Politik im rechtspopulistischen Lager geworden.

Dirigiert wird dieses Himmelreich von Tadeusz Rydzyk. Der Redemptoristenpater mit Halbglatze und der großen KP-Brille ist spiritueller Kopf und Aufsichtratschef der "Familie Radio Maryja", die inzwischen zu einem veritablen Medienimperium gewachsen ist. Neben der Radiostation zählt mit TV Trwam (wörtlich übersetzt: Ich bleibe, die beiden Anfangsbuchstaben können aber auch für die Initialen des Gründers stehen) noch eine Tageszeitung und eine "höhere Medienschule" dazu, auf deren Lehrplan neben Katechismen eben auch Videoschnitt steht. Die Gelder für derlei expansive Geschäfte stammen aus Spenden der treuen Hörerschaft und vermutlich auch aus dubiosen Quellen.

So enthüllte Anfang der Woche eine polnische Tageszeitung Details eines pikanten Deals. Ende der neunziger Jahre hatte Radio Maryja Spenden in Form von Anteilsscheinen eines nationalen Investitionsfonds gesammelt. Damit sollte die Danziger Werft, in der einst Lech Walesa den Kommunismus ins Wanken gebracht hatte, vor dem drohenden Bankrott bewahrt werden. Die Rettungsaktion ging schief – Teile des von Rydzyk gesammelten Vermögens tauchten später als millionenschwere Fehlinvestition in einem zwielichtigen Aktiengeschäft um eine Stettiner Baufirma wieder auf.

Pater Rydzyk ficht weltliche Kritik kaum an. Doch auch mit der höchsten aller Autoritäten kommt es nun zum Streit. Ein Brief aus dem Vatikan forderte Anfang April das polnische Episkopat auf, Radio Maryja in die Schranken zu weisen. Rydzyks politische Ambitionen sind der römischen Kirche ein Dorn im Auge, die "seit langer Zeit aufmerksam und geduldig" mit ansehen muss, wie Radio Maryja "die Autonomie der politischen Sphäre missachtet". Der Bischof von Torul, der Redemptoristenorden, sowie die polnische Bischofskonferenz sollen sich der "bedrückenden Angelegenheit mit ganzer Aufmerksamkeit und Entschlossenheit" annehmen, heißt es in dem Brief.