Hurra, endlich ist der Winter weg, nun geht sie wieder los: die Spielplatzsaison. Und da sitzen wir Mütter also aufgereiht auf den Bänken. Die Kinder, dreidreiviertel und gutanderthalb, machen sich mit Eifer ans Sandkuchenbacken.

Die Mutterkollegin am anderen Ende der Bank sucht das Gespräch. Wir gehen inzwischen in unsere vierte Saison, die Kinder kennen einander, der Mutteralltag ist routinierter geworden, der Themenkreis scheint sich langsam zu erweitern:

Was macht dein Mann eigentlich beruflich?

Oh, wäre es nicht schön, jetzt Busfahrer oder Biologielehrer sagen zu können? Stattdessen hole ich tief Luft: Mein Mann ist selbständig. Er arbeitet rund um die Musik und ist selber auch Musiker. Also, er macht Promotion für neue Platten verschiedener Plattenfirmen oder Ereignisse im Musikbereich; er hat einen Musikverlag, und er macht eben auch selber Musik.

Weiter komme ich nicht: Tess, wenn du das Kaugummi nicht mehr magst, dann spuck es bitte in den Papierkorb, nicht einfach in den Sand.

Für uns Spielplatzmütter ist es Smalltalk. Die verfügbaren Zeitintervalle sind tatsächlich small, aber wir sind geübt darin, den Faden wieder aufzunehmen.

Was macht er denn für Musik?

Wieder gerate ich in Formulierungsnotstand: Na, ja, das ist instrumentelle Musik; original aufgenommene Instrumente, am Computer bearbeitet und zusammengesetzt. Und nach unglaublich fleißiger Puzzelei kommt dann eine eigenwillig schöne Mischung aus elektronischer und quasi klassisch-instrumenteller Popmusik heraus. „Urban Folk“ haben es manche Kritiker genannt. Stolz füge ich hinzu: Er hat vor kurzem seine zweite Platte veröffentlicht. Gleichzeitig überlege ich, ob ich in den vor mir ausgebrochenen Streit um das begehrte Eis-Förmchen eingreifen soll.