Es ist ein Mammut-Verfahren. Auf der einen Seite der weltgrößte Computerkonzern, auf der anderen Seite die Wettbewerbshüter der Europäischen Union. Es geht um mehr als eine halbe Milliarde Euro Strafe - und noch um viel mehr. Für Microsoft geht es um das Geschäftsmodell, das den Konzern in über 30 Jahren zur unangefochtenen Nummer Eins in der Software-Branche gemacht hat. Für die EU-Kommission geht es um ihre Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit, wenn sie den US-Konzern nach jahrelangem Verfahren endlich in die Knie zwingen will.

Am Ende ist Microsoft-Anwalt Brad Smith fast erleichtert: „Niemand kann wirklich den Ausgang des Verfahrens hervorsagen - ich will es gar nicht erst versuchen“. Fünf Tage lang haben die Vertreter von Microsoft sich in Luxemburg ein Duell mit den Anwälten von EU-Kommission und der Konkurrenten vor den 13 Richtern des Europäischen Gerichtshof geliefert. Dass das Rennen jetzt wieder offen ist, kann Microsoft als Erfolg verbuchen.

In den letzten Monaten sah es zunehmend schlecht aus für den US-Konzern. Im Dezember hatte EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes die Geduld verloren und Microsoft öffentlich vorgeworfen, die Auflagen der EU-Kommission zu unterlaufen. Microsoft - in Europa die Defensive gedrängt - suchte Unterstützung im eigenen Land. Mit drei Klagen versuchte in den USA Einblick in die Korrespondenz der Konkurrenten mit der EU-Kommission zu erklagen - vergeblich: alle drei Klagen wurden abgewiesen. Dazu kamen immer wieder Pannen.

Der Monopolist und der Markt



Worum geht es in dem Verfahren? Micrososoft wird vorgeworfen, seine Markposition zum Nachteil seiner Konkurrenten auszunutzen. Auf zirka 95 Prozent der Personal Computer ist das Betriebssystem aus Redmond installiert; wenn Microsoft eigene Produkte mit den Betriebssystem bündelt, gibt es kaum noch Chancen für die Konkurrenz. Im konkreten Fall geht es um die Vorherrschaft Microsofts bei Mediaplayern und bei Arbeitsgruppenservern, gegen die die Konkurrenten schon vor acht Jahren Beschwerden vorgebracht hatten.

Ein gutes Argument hat Microsoft gegen die Klagen: die Kunden wollen ein Betriebssystem mit vielen Funktionen, das beispielsweise DVDs abspielt, ohne dass zusätzlich Software installiert wird. Doch aus Sicht des Marktes sieht das anders aus. „Um das Monopol von Microsoft herum sind Innovationen unmöglich“, sagte der Vertreter der Interessengemeinschaft ECIS, Thomas Vinje. In der ECIS haben sich Microsoft-Konkurrenten wie IBM, Nokia oder Oracle zusammengeschlossen, um ihre Interessen vor Gericht vertreten zu lassen.

In der Vergangenheit zeigte sich öfters, wie negativ sich das Microsoft-Monopol für den Kunden auswirken kann. Nachdem der Konzern den Konkurrenten Netscape in den legendären "Browser-Krieg" quasi vom Markt gefegt hatte, waren die Redmonder nur noch sehr wenig an einer Weiterentwicklung ihres eigenen Browsers interessiert - die praktisch überall installierte Software entwickelte sich wegen ständig neu entdeckter Sicherheitslücken zum ernsthaften Sicherheitsrisiko. Erst nachdem der neue Browser Firefox dem Fest-Monopolisten Marktanteile abzog, fühlte sich Microsoft genötigt, wieder aktiv in die Browser-Entwicklung einzusteigen. Das Ergebnis, der Internet Explorer 7 - soll mit der neuen Version des Microsoft-Betriebssystems, Windows Vista, erscheinen.