Nach den starken Einbrüchen am Montag bleiben die Anleger nervös. Abzulesen ist ihre Unsicherheit am Auf und Ab des deutschen Aktienindex Dax. Der Leitindex' legte am Dienstag zunächst leicht zu, rutschte ins Minus, arbeitete sich dann wieder nach oben und fällt inzwischen wieder. Kurz nach Mittag lag der Leitindex bei 5.837 Punkten, das sind 0,3 Prozent weniger als der Schlusskurs des Vortags. Händler werten die Verluste als lange erwartete Korrektur zuletzt heiß gelaufener Märkte.



Ebenso uneinheitlich wie der Index waren am Dienstag die Vorgaben aus Übersee: Zwar hatten in den USA am Vortag, lange nach dem deutschen Handelsschluss, die Standardwerte des Dow Jones ebenso wie die Technologieaktien des Nasdaq behauptet geschlossen. Doch die Tokioter Börse gab weiter nach. Der immer festere Yen, der japanische Produkte auf dem Weltmarkt verteuert, bereite den Marktteilnehmern weiter Sorge, hieß es.



Daneben belastet die Sorge vor Inflation und weiter steigenden Zinsen die globalen Märkte. Entsprechend nervös warten die Investoren auf aktuelle Inflationsdaten aus den USA, die am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch veröffentlicht werden sollen. Ihre Furcht ist nicht ganz unbegründet, denn bereits am Freitag war in den USA ein stärkerer Anstieg der Importpreise als erwartet bekannt gegeben worden. "Erst nach den US-Inflationsdaten können wir abschätzen, wie es mit dem internationalen Zinstrend weitergeht", sagte ein Händler.



Neben der "Zinsangst" werden der hohe Ölpreis und der starke Euro als belastende Faktoren gesehen. Die hohen Rohstoffpreise schüren Inflationsängste, der starke Euro könnte nach Ansicht der Anleger den deutschen Export bremsen - beides drückt die Kurse.



Zwar befinden sich Zinsen, Euro und Erdöl schon seit einiger Zeit im Aufwind, fundamental hat sich also an den Märkten nicht wirklich etwas geändert. Dennoch hatte die positive Entwicklung der Unternehmensgewinne lange für gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Nun aber nähert sich die Saison der Quartalsberichte ihrem Ende, und die Vorgaben der US-Börsen sowie Konjunkturdaten rücken wieder stärker in den Vordergrund.



In dieser Situation dürfte das Ergebnis einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Stimmung unter den Börsianern nicht gerade aufhellen. Die Wirtschaftsforscher befragen monatlich 300 Analysten und institutionelle Anleger nach ihren Konjunkturerwartungen, und im Mai zeigten sich die Finanzexperten deutlich pessimistischer. Der aus ihren Einschätzungen berechnete Index sank seit seinem Zwei-Jahres-Hoch von 71 Punkten im Januar den vierten Monat in Folge auf mittlerweile 50 Punkte. Dies ist ein stärkerer Rückgang als erwartet. Das ZEW erklärte den Verlust vor allem mit dem starken Euro.