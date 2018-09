Das verlangte am Freitag der UN-Ausschuss gegen Folter. Er warf den USA eine Verletzung des Völkerrechts vor. Das aus zehn unabhängigen Experten bestehende Komitee verwies unter anderem auf die Praxis, bei Verhören Hunde einzusetzen, um Gefangene einzuschüchtern.



Der Ausschuss überprüft die Einhaltung der UN-Konvention gegen Folter. Er hat aber keine Möglichkeiten, seine Empfehlungen selber durchzusetzen. Er kann nur an die betreffenden Länder appellieren.



So forderte das Komitee die US-Regierung auf sicherzustellen, "dass niemand in eine geheime Haftanstalt gebracht wird, die de facto unter ihrer Kontrolle steht". Washington müsse die Existenz solcher Anstalten überprüfen und offen legen. "Die Festnahme von Menschen unter solchen Bedingungen stellt per se eine Verletzung der Konvention dar", erklärten die Experten.



Der Ausschuss rief die US-Regierung auf, in einem Jahr Bericht darüber zu erstatten, wie weit sie die Forderungen erfüllt hat. In Guantánamo auf Kuba hält die US-Armee derzeit noch rund 460 angeblich Terror-Verdächtige fest. Viele von ihnen sitzen dort seit Jahren ein, ohne dass Anklage gegen sie erhoben worden wäre oder sie juristischen Beistand erhielten. Darunter ist auch ein Türke, der vorher in Bremen gelebt hatte. Wie die Menschenrechtsorganisationen fordert auch die deutsche Regierung eine Auflösung des Lagers.



Die USA stehen zudem unter dem Verdacht, im Ausland geheime Gefängnisse zu unterhalten und Häftlinge an Staaten zu übergeben, in denen sie gefoltert werden. Sie haben dazu bislang keine Erklärung abgegeben. Die Regierung in Washington hatte aber immerhin Anfang des Monats 30 hochrangige Vertreter zu Anhörungen des Anti-Folter-Ausschusses der UN nach Genf geschickt.