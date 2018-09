Inhalt Seite 1 — Frankfurt unter Druck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Deutsche Börse gerät von allen Seiten unter Druck: Zunächst ließen sich die Euronext-Aktionäre auf ihrer Hauptversammlung an diesem Dienstag nicht auf eine Fusion mit den Frankfurtern festlegen, sondern lehnten einen entsprechenden Antrag ab. Dann erneuerte auch noch die EU-Kommission ihre Kritik am Geschäftsmodell der Deutschen: Den Aktienhandel und das nachgeordnete Geschäft inklusive Abwicklung und Verrechnung aus einer Hand anzubieten, sei "Mittel und Anreiz" zur Verhinderung des freien Wettbewerbs in der Branche, heißt es in einer Studie aus der Behörde von EU- Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy.

Inhaltlich ist das nicht neu. Euronext war dem deutschen Werben gegenüber schon seit langem skeptisch: Die von Paris dominierte Mehrländerbörse fürchtet die Dominierung durch die Deutschen. Und auch die EU-Kommission hatte ihre Kritik schon mehrfach geäußert - unterstützt von den Banken, die sich von einer Entflechtung der Deutschen Börse sinkende Kosten versprechen.

Dennoch reagierten die Märkte empfindlich auf die beiden Nachrichten. Die Aktie der Deutschen Börse sackte zeitweise um mehr als 2,6 Prozent auf ein Niveau unter 99 Euro und setzte ihren Abwärtstrend fort. Damit notiert sie deutlich unter ihrem Kurs von vor zehn Tagen, als sie sich der 125-Euro-Marke näherte. Händler befürchten jetzt eine teure Übernahmeschlacht um Euronext.

Im Fusionspoker hat nun jedenfalls die New York Stock Exchange (NYSE) die Nase vorn. Das Euronext-Management warb für die New Yorker: Sie böten den besten Preis, die größten Synergien und eine gute Basis für Wachstum, sagte Euronext-Chef Jean-François Théodore. "Euronext und NYSE wird als die attraktivste Kombination gesehen."