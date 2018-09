Nicht schlecht staunten die Journalisten, als sie zum Dienstagstraining das Stadion betraten. Mehrere große Segeltücher waren an einer Stelle zwischen Oberrang und Dach gespannt. Ein Sichtschutz, um ihnen den Einblick vom gegenüberliegenden Hotel auf den Rasen zu verwehren. Ihn zu spannen, war bestimmt riskant gewesen – vielleicht ein Teil des Abschlusstrainings? Dazu gehört jedenfalls das Testspiel gegen Servette Genf, Zweitligist in der Schweiz: 17 Tage vor dem WM-Start probt Jürgen Klinsmann den Ernstfall.

Sein Stab nimmt es mit der Geheimniskrämerei dagegen nicht ganz so genau. Mit einer Weitwinkel-Kamera lässt Chefscout Urs Siegenthaler seit Dienstag die Nationalspieler von der Tribüne aus auf Schritt und Tritt beobachten. Die Auswertung, welche nicht nur die WM-Gegner Deutschlands interessieren dürfte, gab es als Live-Kommentar gratis dazu. „Lukas geht zu weit zurück“, schimpfte Siegenthaler über Podolskis Defensiv-Verhalten. Und auch die Team-Analyse fiel nicht zwingend positiv aus. „Da wird nur reagiert, nicht agiert!“ Es hätte einem Angst und Bange werden können um das WM-Projekt „Titelgewinn 2006“, doch schließlich frohlockte er über die Aktionen auf dem Rasen, genauer: Mit dem Ausruf „Genau. Ja! So sieht’s aus!“, pflichtete der Schweizer den Worten des Assistenztrainers Jogi Löw bei, obwohl er sie aus 50 Metern Entfernung unmöglich hören konnte. Offenbar beherrscht Siegenthaler die hohe Kunst des Lippenlesens.

Überhaupt schien am Dienstag beim Betreuerstab der Tag der offenen Tür zu sein. Bereits um neun gab es eine Führung von US-Coach Mark Verstegen durch seine mobile, luftgesteuerte Fitnesskammer. Die Geräte aus Fresno waren extra über den Atlantik verschifft worden, um die Nationalspieler nicht nur kräftiger und stärker werden zu lassen, sondern sie auch mit „Speed“ und „Power“ auszustatten. Die Gebrauchsanleitung kann Verstegen bereits auswendig. „Wenn AMG einen Mercedes tunt, machen die das Auto durch Umbauten auch leichter und nicht schwerer“, philosophierte der Mann mit dem GI-Bürstenhaarschnitt vor den Journalisten. Wie passend, dass am Vortag der Wahl-Schweizer Michael Schumacher mit seinem Sohn im Mannschaftsquartier zu Besuch gewesen war. Was Verstegen zum Glück entgangen war: Der mehrfache Weltmeister kam im Ferrari.

Lippenleser, Spezial-Kameras, US-Wundermaschinen, Motivationsvorträge eines Weltmeisters – die WM-Konkurrenten dürften angesichts dieses Aktionismuses des Gastgebers vor Neid erblassen. Der nächste Clou ist bereits in Planung. Am Mittwoch soll den Schweizern ihr großes Erfolgsgeheimnis entlockt werden. Aus Schaffhausen hat Teammanager Oliver Bierhoff den Uhrenhersteller IWC ins Mannschaftsquartier eingeladen. Intention: Die Nationalspieler sollen Uhren auseinander und wieder zusammenbauen, um die Präzision eines Schweizer Uhrwerks einzustudieren.

