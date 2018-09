Betrachtet man allein das Endergebnis der Partie Italien gegen Australien, so ist daran nichts Auffälliges. Eine italienische Mannschaft gewinnt mit 1:0. Ein Ergebnis, das beinahe synonym steht für die größte Errungenschaft italienischer Spielkunst – den Catenaccio. Doch glaubt man Marcello Lippi, selten um eine barsche Antwort verlegen, dann gehört diese wenig ansehnliche – doch so effektive – Spielweise längst der Vergangenheit an.

Wir schreiben das Jahr 2006 und laut "Professore Lippi" ist die von ihm geformte Nationalmannschaft die offensivste, die jemals das Land der Päpste und Cäsaren verlassen hat, um die Welt zu erobern. Eine zeitlang mochte man ihm glauben, zum Beispiel, als sein Team in einem Freundschaftsspiel im Frühjahr die deutsche Mannschaft regelrecht vorführte. Auch in ihrem ersten Spiel bei dieser WM ließ die "Squadra" den Worten ihres Trainers Taten folgen und überzeugte mit modernem Offensivfußball, gepaart mit der sprichwörtlichen italienischen Abwehrstärke.

Seitdem sind nicht einmal zwei Wochen vergangen, die Rückschritte, die in den darauf folgenden Partien inklusive des Achtelfinales gemacht wurden, scheinen jedoch mehrere Jahre zurückzureichen. Das Achtelfinale gegen Australien machte da leider keine Ausnahme – nun gut, trotz Defiziten im Ballbesitz wirkte Italien zumindest in der Anfangsphase des Spiels torgefährlicher als die notorisch abschlussschwachen "Socceroos".

Das verdankte sie allerdings dem Fleiß und der Körperbeherrschung ihres dennoch glücklosen Stürmers Luca Toni. Sein Partner Alberto Gilardino hingegen begnügte sich mit der eigenen Glücklosigkeit, vom Mann hinter den Spitzen, Juve-Legende Alessandro del Pierro, war bis zu seiner Auswechslung in der zweiten Hälfte überhaupt nichts zu sehen. Wenig hilfreich für jegliche Angriffsbemühungen einer italienischen Mannschaft ist auch das Spiel in Unterzahl, bedingt durch einen ebenso unnötigen wie völlig gerechtfertigten Platzverweis.

Wenn es wie im vorliegenden Fall auch noch einen Abwehrspieler erwischt, Innenverteidiger Marco Materazzi war der Übeltäter, dann bleibt auch einem Offensivliebhaber wie Marcello Lippi nichts weiter übrig, als eine Angriffskraft zugunsten eines weiteren Abwehrspielers zu opfern. Gemessen an der Zaghaftigkeit der italienischen Angriffsbemühungen ein Tausch, der ihm nicht weiter schwer gefallen sein dürfte. Schwer fiel jedoch mit zunehmender Spieldauer das Zuschauen. Die Australier kontrollierten dank ihrer Überzahl zwar weitgehend das Geschehen auf dem Platz, hatten aber keine Idee, wie sie den Ballbesitz gegen den Willen der italienischen Verteidigung zu einem Torerfolg nutzen könnten.

Das Spiel entwickelte sich zu einem Warten auf die Verlängerung – mehr noch, ein Warten auf das Elfmeterschießen. Das kam auch, allerdings nur für einen. Francesco Totti beendete in der Nachspielzeit ein ideenarmes Achtelfinale durch einen verwandelten Foulelfmeter. Berechtigt oder nicht, zumindest als neutraler Zuschauer war man froh, dass dieses Spiel ein Ende hatte.



