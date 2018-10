Inhalt Seite 1 — Die Wirren des Libanons Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit Beginn von George W. Bushs zweiter Amtszeit benimmt sich Amerika wie ein Musterschüler des alten Europas: Es verhält sich multilateraler, als seine fürsorglichsten Kritiker je zu träumen gewagt hatten. Es ist, als hätten all die Hinweise und Fingerzeige, all die Lektionen und Nachhilfe-Stunden gewirkt. Amerika und Europa befinden sich wieder im Dauerpalaver miteinander. Präsident Bush scheint ein Jahresticket für Transatlantik-Flüge gebucht zu haben. Mit Nord-Korea? Multilaterale Gespräche. Mit Iran? Gruppen-Verhandlungen plus UN. Überhaupt die UN. Was sie beschließt, wird wieder wichtig für Washington. Die Regierung zeigt Geduld gegenüber den langwierigen Verhandlungen und byzantinischen Geflogenheiten innerhalb der UN.

Insofern darf es als konsequente Fortsetzung der US-Politik gelten, wenn die amerikanische Regierung in der frisch ausgebrochenen Nahost-Krise auf Druck durch die G8 und durch die UN setzt. So tun es jedenfalls Sicherheitsberater Steve Hadley und Außenministerin Condoleezza Rice. Beide unterstützen die UN-Mission, die auf Geheiß des UN-Generalsekretärs soeben in den Nahen Osten aufgebrochen ist. Rice nennt die Reise der Emissäre die beste Möglichkeit, zur Entspannung beizutragen.

Und wie lautet die Reaktion auf den Multilateralismus aus dem Lehrbuch? Mancherorten heißt es nun, Amerika ducke sich weg und setze seine Macht nicht für den Frieden ein. Stellvertretend für diese Haltung schreibt der Londoner Guardian , Amerika als "selbsternannter Wächter über den Nahost-Friedensprozess" erscheine "unwillig, einzugreifen". Da stellt sich die Frage, wie die Kritik wohl ausgefallen wäre, hätten die Amerikaner unilateral "eingegriffen". Ob man vielleicht nach der UN gerufen hätte?

Zur amerikanischen Nahostpolitik gehört zunächst eine grundlegende Erkenntnis: Der Einfluss der Amerikaner ist viel geringer, als vielfach angenommen. Es geschieht in dieser Weltgegend wenig, nur weil Amerika es so will. Kurzfristige Krisen-Vermittlung hat selten funktioniert. Seit Jahrzehnten mühen sich amerikanische Präsidenten, den ganzen Nahostkonflikt durch Dauer-Diplomatie zu lösen. Mehr als Teilerfolge hat es nie gegeben. Jimmy Carter konnte Camp David feiern. George H.W. Bush erreichte die Madrider Vereinbarung über den Friedensprozess; ein Pyrrhus-Sieg, wie sich herausstellte. Bill Clinton scheiterte an dem Versuch, Camp David II zu zimmern.

Aus Bill Clintons Erfahrung zog sein Nachfolger Konsequenzen. George W. Bush glaubte, Clinton habe versucht, zwei Seiten, die den Frieden nicht wollten, zusammenzubringen. Drum sei er nicht nur gescheitert, das Scheitern habe die folgende Intifada angeheizt. Hinzu kam, dass Bush ohnehin nicht glaubte, sein Vorgänger könne irgendetwas Vernünftiges im Amt angepackt haben. So beschloss er, sich zunächst herauszuhalten. Erst wenn beide Seiten kompromissbereit seien, könne Amerika Vermittler sein. So eskalierte der Konflikt und Amerika war zugleich im Irak beschäftigt. Das Mantra der herrschenden Neokonservativen war es, dass erst der Konflikt mit dem Irak (und womöglich Iran) gelöst, also gewonnen sein müsse, um eine Chance zu haben, im Nahen Osten voranzukommen. Ohne Störung durch die Unterstützer des Terrorismus' in Bagdad und Teheran könne man vielleicht zu einer Lösung in Palästina kommen. Der Merkspruch lautete: "Der Weg nach Jerusalem führt durch Bagdad."

Hinzu kam Bushs Misstrauen gegenüber Jassir Arafat. Seit der Karina-A-Affäre hatte er den Präsidenten der Palästinenserbehörde abgeschrieben. In dem Skandal um Waffenlieferungen an palästinensische Terroristen, so meinte Bush, habe Arafat ihn belogen. Arafat habe mehr über die Waffenlieferungen gewusst, als er beteuerte. Später schien es, als habe Arafat sogar bewusst auf Gewalt gesetzt. Das war zu viel für Bush. Lange ließ Bush den Palästinenser-Präsidenten links liegen. Sein Tod und die Neuwahl des Präsidenten schienen jenen Augenblick der Möglichkeiten zu bringen, auf den die Amerikaner so lange gewartet hatten. Doch der folgende Sieg der revisionistischen Terrorbewegung Hamas bei den Parlamentswahlen machte die Hoffnung wieder zunichte.