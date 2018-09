In ihren Nachrichten und Kommentaren geht die Weltpresse dieser Tage über den derzeitigen Nahostkonflikt hinaus und sieht allenthalben Anzeichen dafür, dass der Atomwaffensperrvertrag geflickt werden muss – andernfalls sei die Verbreitung von Kernwaffen in einer unsicheren Welt unausweichlich.

In mehreren Weltgegenden, vornehmlich aber im nah- und mittelöstlichen Krisenbogen, kommen Regionalmächte auf, deren Einbindung in eine rationale Sicherheitspolitik fraglich und deren Zugang zur Massenvernichtungstechnik problematisch ist. Noch nicht erholt haben sich die amerikanischen und indischen Medien von der Erkenntnis, dass Pakistan einen großen Schwerwasserreaktor von 1000 Megawatt thermischer Leistung baut, der Jahr für Jahr 200 Kilogramm Waffenplutonium und außerdem Tritium für fortgeschrittene Kernspaltungswaffen produzieren könnte, da schockt Libyens Gaddhafi die Welt mit der Bemerkung, er sei damals, bevor er vom Schurken zum Sicherheitsfaktor wurde, nahe dran an einer Atombombe gewesen. Das mag als Großsprecherei abtun, wer will, auch aus Pjöngjang und Teheran sind gelegentlich Übertreibungen dieser Art zu hören, aber substanzlos ist derlei Nuklearrhetorik nicht, und sie weist auf die heraufkommende Gefahr einer sich beschleunigt nuklearisierenden Militärwelt hin.

Der USA-Indien-Deal bleibt daher immer noch ein großes Thema der amerikanischen und indischen Zeitungen; der in beiden Ländern viel gelesene britische Economist wettert seit Wochen, und auch in seiner jüngsten Ausgabe, gegen die Abmachung, die den Indern Kerntechnik (insbesondere Brennstoff) verschafft, obwohl sie außerhalb des Atomwaffensperrvertrags geblieben sind, um Nuklearmacht zu werden. Die britischen Kollegen sehen darin eine Ermunterung anderer Länder, atomar zu rüsten, anstatt dem Vertrag beizutreten. Das Gegenargument, derzeit von IAEA-Generaldirektor Mohamed ElBaradei in zahlreichen Interviews mit der Weltpresse (auch im neuen Spiegel ) vertreten, lautet: Es gibt Kernwaffenstaaten außerhalb des Vertrages, und man muss überlegen, wie auch sie internationalen Kontrollen unterworfen werden können.

Das Argument ist zutreffend, freilich ist es misslich, dass ausgerechnet Indiens Brüterprogramm von den Kontrollen ausgespart bleibt – und Brüter sind nun einmal, obwohl wirtschaftlich sinnvoll, militärisch besonders brisant, weil sie für die Produktion von Waffenplutonium genutzt werden können. In Indiens Hindustan Times wird aufmerksam registriert, dass die amerikanische Opposition gegen den Deal sich auf das Brüterproblem konzentriert; einer eigenen Meinung freilich enthält sich das Blatt.

Die Abmachung mit Indien, so viel steht fest, verfolgt aus amerikanischer Sicht jedenfalls nicht die Schwächung internationaler Verträge und Institutionen, in diesem Fall der IAEA, sondern deren Stärkung. Das gilt auch für die beiden anderen Initiativen, die US-Präsident Bush und sein russischer Kollege Putin auf dem St. Petersburger G8-Gipfel vereinbart hatten: Die Gründung einer Kontrollinstanz gegen den Nuklearschmuggel und den Aufbau internationaler Institutionen für den nuklearen Brennstoffzyklus. In beiden soll die Wiener Behörde eine Schlüsselrolle spielen. Die New York Times begrüßt diese Initiativen ausdrücklich, warnt jedoch vor Bremsern in den Atombürokratien beider Länder. Sowohl in Russland als auch in Amerika behinderten starke Kräfte die Weitergabe von Informationen, ohne die weder die Sicherung von Atomarsenalen gegen terroristische Requirierungsversuche als auch die Internationalisierung des Brennstoffzyklus zu machen sind.

So bleibt der Eindruck, dass der institutionelle Wandel langsamer vonstatten geht als die Veränderung der nuklearen Realitäten. Zu ihnen zählt das weltweite Wiederanspringen der Atomwirtschaft ebenso wie der wachsende Appetit auf militärisch untermalten Einfluss seitens aufstrebender Regionalmächte. Ein Kontext, in dem auch der Nahostkonflikt gesehen werden muss, an dem immerhin ein atomar bewaffneter Staat (Israel) und ein weiterer beteiligt sind, dessen nukleare Ambitionen der Welt gegenwärtig Sorge bereiten – Iran.

