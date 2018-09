Vom Boykott der Robbie-Williams-Konzerte durch die Nachrichtenagenturen war an dieser Stelle schon zu lesen. Knebelverträge ließen Fotografen und Journalisten-Verbände auf die Barrikaden gehen. Zeitungen druckten weiße Flecken zur Bebilderung der Konzertkritiken . Die SZ rollt das Thema unter der Überschrift "Stars im Clinch mit den Medien" noch einmal auf.

Jochen Temsch verweist auf verschiedene Beispiele – an der einen oder anderen Stelle erhellender als die Tatsache der Restriktion an sich. Diese Beschränkung versucht vertraglich zu regeln, dass Bilder nur einmal in einem vorher festgelegten Printmedium veröffentlicht werden. Was für freie Fotografen leidlich hinnehmbar ist, ist für die Agenturen inakzeptabel, "weil sie bei ihren Kunden in der Pflicht stehen".

Interessant ist, was und wie fotografiert werden darf. Bei den " Rolling Stones dürfen sie nur die alten Herren auf der Bühne, nicht aber die älteren Herrschaften im Publikum ablichten". Von wegen Rentnercombo spielt vor Senioren. "Andere, zum Beispiel Kylie Minogue und Michael Jackson, lassen sich bisweilen nur aus weiter Entfernung fotografieren." Neben persönlichen Eitelkeiten gehe es "vor allem um den Versuch, den grauen Markt der Merchandising-Produkte zu kontrollieren", vermutet Temsch. "Der Rohstoff Starportrait soll knapp bleiben, damit ein Robbie Williams nur auf Tassen oder T-Shirts auftaucht, an denen er selbst verdient."

Mit solchen Problemen muss man sich als Fotograf bei einem Konzert der russischen Formation Leningrad nicht beschäftigen. Hier stellen sich andere Fragen: Bier oder Wodka? – wie Michael Pilz in der Welt berichtet.

"Man hält also sein Bier sehr männlich in der Faust. Für voll genommen wird man dafür aber kaum vom Anhang Leningrads. Der angestammte Fan umklammert seine Wodka-Flasche, die er bei der Ankunft anbricht und noch vor dem Eintritt leert, während er in der schönen Sprache seiner Heimat flucht und dabei laut und heiser lacht. Es leben viele Russen in Berlin. Man kommt sich unter ihnen nicht nur kulturell verzärtelt vor, sondern auch ausgesprochen dämlich, weil man denkt, für billige Klischees zu klug und abgeklärt zu sein. Die Band bedient diese Klischees nur allzu gern. Ihre Gemeinde auch. In Sälen wie dem SO 36 ist es üblich, sich von einer Rockband allenfalls zu kennerhaftem Federn in den Knien hinreißen zu lassen. Hier, bei Leningrad, nimmt jeder notgedrungen teil am freundschaftlichen Rempeln. Fremder Schweiß darf einem nicht zuwider sein. Ins rechte Ohr brüllt ein Betrunkener das gesamte Liedgut. Links kreischen vier BWL-Studentinnen aus Moskau ihre Zustimmung hinein."

Mit ihren Ska-Ausbrüchen gilt die Band als populärstes "Radau-Orchester" aus der ehemaligen Sowjetunion. Sergej, der 32-jährige Frontmann, ist "Trinker, Maler, Dichter, Schauspieler, Sänger" in einem. Seine Musik bezeichnet er als "Pornofilm: äußerste Emotionen durch geringste Mittel".