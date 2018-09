Der Testspielabend verlief, als würde die Weltmeisterschaft noch andauern, als ob Jürgen Klinsmann noch an der Seitenlinie stünde. Deutschland spielte beim 3:0 gegen Schweden attraktiven, offensiv-orientierten Fußball, und die Fans hatten allen Grund, in bester Laune zu sein. Der Unterschied zwischen den Partien der letzten zwei Jahre und dem Auftakt von Joachim Löw war allenfalls in der Kabine zu spüren. "Jogi hat uns motiviert. Das hat er sehr gut gemacht. Vielleicht nicht mit so viel Elan wie Jürgen", wird Miroslav Klose auf der Pressekonferenz über den neuen Bundestrainer sagen. Aber um diesem nicht per se mangelnden Schwung zu unterstellen, schiebt der Stürmer schnell hinterher: "Aber es ist ja auch keine WM".



"Gelassen." So lautet die Antwort von Jogi Löw auf die Frage, wie er sein Debüt erlebt habe. Der neue Chef an der Außenlinie hatte auch allen Grund, sich so zu fühlen. Wie schon beim Achtelfinalsieg gegen die Schweden bei der WM führte die DFB-Elf früh mit einem beruhigenden 2:0. Zudem präsentierte sich der Gegner in Gelsenkirchen erschreckend schwach. Ohne ihre Stars Ibrahimovic, Ljungberg sowie Mellberg und mit einem neuen 4-5-1 Spielsystem war die junge Mannschaft der Skandinavier mit sich und dem Gastgeber überfordert. So konnte der deutsche Teamchef nach dem 3:0 kurz vor der Halbzeit seinen Auftakt genießen.

Als hätte Löw um die Schwäche des Gegners gewusst, hatte er vor der Partie sich nur auf die eigene Mannschaft konzentriert. "Über Schweden haben wir keinen Satz verloren." Schließlich hatte der Bundestrainer auch genug damit zu tun, auf die vielen Verletzten zu reagieren und die gesamte Abwehr umzubauen. Mit Philipp Lahm auf der rechten Position sowie Jens Nowotny und Arne Friedrich als Innenverteidigern, denen auf der linken Seite Marcell Jansen assistierte, schickte Löw eine Defensive in die Partie, die so noch nie gespielt hatte. Gerade der Schachzug mit dem umgesetzten Lahm entwickelte sich zum Erfolgsgaranten. Über die rechte Seite wurde der Gegner in der ersten Halbzeit konsequent ausgespielt. Löws Taktik ging voll auf. Seinem Ruf als Mann der Strategie machte er alle Ehre.

In der Tradition von Freundschaftsspielen wechselten beide Trainer nach der Pause erheblich durch. Dem Spiel schadeten diese Rochaden, aber sie bescherte den deutschen Fans zwei neue Gesichter: Manuel Friedrich und Malik Fathi kamen zu ihren ersten, erfreulich verlaufenden Einsätzen in der Nationalmannschaft. Den Zuschauern war es zu diesem Zeitpunkt egal, wer auf dem Platz stand. Die Euphorie der WM waberte noch unter dem geschlossenen Stadiondach. Das kollektive Vergessen von Vereinsrivalitäten hielt an, und so feierten die Gelsenkirchener auf Schalke ausgerechnet ausgiebig David Odonkor und Jens Lehmann, die mit dem Revierkontrahenten Borussia Dortmund in Verbindung zu bringen sind. Nur mit dem Bejubeln eines Namens tat sich das Publikum schwer: Jogi Löw.

Das Verhältnis der Zuschauer zum neuen Chef war als Abtasten zu werten. Nicht, dass die Fans dem Neuen an der Linie misstrauisch gegenüberstanden. Es wurden auch keine Klinsmann-Sprechchöre gesungen. Dieses wäre freilich dann passiert, wenn die deutsche Mannschaft sich gegen diese Schweden blamiert hätte. Vielmehr hatte es den Anschein, als sei Löw an der Außenlinie nicht mit dem Spiel auf dem Rasen in Verbindung zu bringen. Als Nachfolger eines charismatischen Vorgängers mussten und müssen die Zuschauer eine neue Beziehung zu ihrem Bundestrainer aufbauen. Der betrat beim Einlaufen verzögert nach der Mannschaft das Stadion und huschte nach dem Abpfiff umgehend wieder in die Kabine - fast so, als müsste sich auch Löw erst an eine neue Beziehung gewöhnen. Aber eine beiderseitige Liebe auf den ersten Blick war nach der Amour fou zum Vorgänger und angesichts der Persönlichkeitsstruktur des Nachfolgers ohnehin nicht zu erwarten.

Um aus dieser Liaison mehr als eine Zweckbeziehung zu machen, muss die deutsche Mannschaft in den kommenden Europameisterschafts-Qualifikationsspielen die am Mittwochabend gezeigte Linie beibehalten. Als Transmitter zwischen WM und EM hatte das Spiel wohl so seinen Sinn. Die vergangenen wohligen Erinnerungen wurden durch die Partie warmgehalten und können für das nächste Spiel der DFB-Elf gegen Irland eine wertvolle Stütze, auch für den sportlich Verantwortlichen, sein. Dann beginnt für Löw der Ernst des Bundestrainerlebens und seine Gelassenheit wird zum Gradmesser seines Erfolges werden.