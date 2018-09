Iran hat am Dienstag seine Antwort auf die Vorschläge der internationalen Gemeinschaft zur Beilegung des Streits um sein Atomprogramm gegeben. Einzelheiten wurden nicht genannt. Der iranische Chefunterhändler bei den Nukleargesprächen, Ali Laridschani, überreichte die Antwort im Gebäude des nationalen Sicherheitsrats den Botschaftern der fünf Vetomächte im Weltsicherheitsrat und Deutschlands. Für die USA nahm der Schweizer Botschafter die Antwort entgegen.

Laridschani sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA, der Iran sei bereit, "von morgen (23. August) an ernsthafte Gespräche" mit den Vetomächten und Deutschland aufzunehmen und "so bald wie möglich" an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Iran ist sich seiner internationalen Verantwortung als Staat voll bewusst und ist bereit eine konstruktive Rolle in allen wesentlichen Punkten zu spielen, einschließlich der Nuklearfrage, der langfristigen wirtschaftlichen und technischen Zusammenarbeit und der regionalen Sicherheitskooperation", sagte der Chefunterhändler den Botschaftern.

Es wurde erwartet, dass Iran der geforderten Beendigung seiner Urananreicherung zunächst nicht zustimmen würde. Ob sich Laridschani zu dieser Forderung äußerte, wurde nicht bekannt. Allerdings hatten der Chefunterhändler und andere hohe Regierungsvertreter bereits zuvor einen Stopp der Urananreicherung abgelehnt.

In Teheran hatte es vor Überreichung der Antwort aus informierten Kreisen geheißen, Iran werde unter anderem detailliertere Informationen zu einigen der Vorschlägen in dem so genannten Anreizpaket der USA, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs, Chinas und Deutschlands fordern. In der Offerte der sechs Mächte wird Teheran für einen überprüfbaren Anreicherungsverzicht umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit und Hilfe bei der zivilen Nutzung der Nuklearenergie unter Beteiligung der USA versprochen.

Der UN-Sicherheitsrat hatte Teheran Ende Juli aufgefordert, die Anreicherung von Uran bis spätestens 31. August zu stoppen. Anderenfalls drohten politische und wirtschaftliche Sanktionen. Nach Angaben von ISNA sagte Laridschani, obwohl diese UN-Resolution "keine rechtliche Grundlage" habe, habe Teheran gemäß dem Rat von UN-Generalsekretär Kofi Annan eine "positive Haltung" gegenüber dem Anreizpaket eingenommen.

Irans oberster geistlicher Führer, Ajatollah Ali Chamenei sagte jedoch am Montag, das Land werde sein Atomprogramm "entschieden fortsetzen und am Ende dessen Früchte ernten". Die Botschaft war zwar poetisch ausgedruckt, nicht desto weniger klar und erwartet.