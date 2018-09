Nach einem längeren Telefongespräch mit UN-Generalsekretär Kofi Annan verkündete der italienische Ministerpräsident Romano Prodi am Montagabend, dass sein Land bereit ist, die Führung der UNIFIL-Truppen zu übernehmen. Außenminister D'Alema sagte, Italien werde 2000 bis 3000 Soldaten stellen und damit bis zu einem Drittel des europäischen Anteils von 9000 Mann. Insgesamt soll die UN-Truppe 15.000 Soldaten stark sein.



Der israelische Ministerpräsident Ehud Olmert hatte Italien darum gebeten, die Führung zu übernehmen, nachdem Frankreich abgesagt hatte. Prodi verlangte allerdings eine neue UN-Resolution mit einem präziseren Mandat und einer "klaren Definition der Allianzen". Die Mission sei kompliziert und müsse mit "großer Vorsicht" angegangen werden.



Prodi zufolge will Kofi Annan am Wochenende eine Entscheidung über die UNIFIL-Führung treffen. Annan werde dafür Ende der Woche selbst in den Nahen Osten reisen.



Ursprünglich hatte Frankreich die Führung der erweiterten UNIFIL-Truppe angeboten. Kurz vor der ersten Truppenstellerkonferenz am vergangenen Donnerstag in New York hatte Paris sein Angebot jedoch revidiert. Statt der zuvor angebotenen 2000 Blauhelme will Frankreich jetzt nur noch 200 Soldaten schicken.



Der frühere italienische Regierungschef und jetzige Oppositionsführer Silvio Berlusconi zeigte sich grundsätzlich mit der Mission einverstanden. Er gab jedoch zu verstehen, dass er ein italienisches Kontingent von 1200 Mann für völlig ausreichend hält. Andere Politiker der Opposition warnten vor einem Abenteuer. "Frankreich schickt ein paar Generäle, Deutschland eine Einheit oder zwei, während wir Soldaten schicken müssen, die in eine italienische Flagge gehüllt als Kamikaze eingesetzt werden", sagte Francesco Storace von der rechten Alleanza Nationale.