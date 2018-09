ZEIT online: Das Mitbestimmungsgesetz wird 30 Jahre alt und wird gefeiert . Welche Erfahrungen haben Sie als Betriebsratsvorsitzender mit den Instrumenten der Mitbestimmung gemacht?

Rainer Einenkel: Gemischte. Denn in den wesentlichen Fragen gibt es keine Mitbestimmung, nur Informationsrechte.



ZEIT online: Welche Fragen meinen Sie?

Einenkel: Entscheidungen darüber beispielsweise, was in welcher Form und wie produziert wird. Diese Entscheidungen liegen ausschließlich beim Management.

ZEIT online: Warum sollten Belegschaften darüber mitbestimmen?

Einenkel: Weil sie ein starkes Interesse an der Fortexistenz der Firma haben, und weil sie über Wissen verfügen, das dem Management oft abgeht. Sie könnten Fehlentwicklungen korrigieren helfen, beispielsweise die Geringschätzung einer gewachsenen Personal- und Qualifikationsstruktur an einem Standort.

ZEIT online: Was heißt das konkret?

Einenkel: Bei Opel wird derzeit durchleuchtet und soll auf „Kernproduktion“ zurückgeführt werden. Alles, was nicht dazu rechnet, soll dann ausgelagert werden. Dabei sind gerade hier an unseren Standorten die tiefen, über Jahre gereiften Kenntnisse über Instandhaltung, Komponentenfertigung und dergleichen vorhanden, die bei mittelfristiger Betrachtung eine wertvolle Ressource für Opel darstellen – und nur bei kurzfristiger Betrachtung ausschließlich einen Kostenfaktor.

ZEIT online: Die Mitbestimmungsregeln in Deutschland sind international eher unüblich. Sie arbeiten in einem internationalen Konzern. Wie reagiert das Management von General Motors auf Ihre besonderen Rechte?

Einenkel: Unser Betriebsrat hat in den vergangenen Monaten viele Gespräche mit der amerikanischen Mutter geführt, die ja ein distanziertes Verhältnis zu alledem hat. Nach langen, in die Tiefe gehenden Diskussionen haben unsere Gesprächspartner immerhin eingeräumt, dass es sich bei diesen Regeln nicht um etwas prinzipiell Schlechtes handelt. Weil wir, wenn man sich einig wird, auch Verantwortung zeigen können und auch den unangenehmen Teil von Vereinbarungen zu tragen bereit sind.

ZEIT online: Mit anderen Worten: Die Mitbestimmung zähmt die Betriebsräte, zumal wenn sie in den Aufsichtsrat einziehen.

Einenkel: Nun, sie war immer ein Instrument, Personen einzubinden, und damit auch Köpfe einer potenziellen Gegenbewegung im Betrieb. Das gilt für die Aufsichtsräte sicherlich noch mehr als für die Betriebsräte. Doch ob man sich einbinden lässt, hängt von einem selbst ab. Ich bin jetzt frischgebackener Aufsichtsrat, und was ich da vorhabe, dürfte klar sein: Interessenvertretung. So kennen mich meine Kollegen, und so machen es auch andere von uns.