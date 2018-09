Davon träumt die Stammzellforschung, und die deutsche ganz besonders: Von der ethisch einwandfreien Stammzelle, die ganz ohne Embryonenopfer auskommt. Jetzt, mit einer Online-Veröffentlichung des Wissenschaftsmagazins Nature , scheint aus dem Traum tatsächlich Realität zu werden. Laut einer ersten Pressemitteilung des Magazins haben Robert Lanza und sein Team von der US-Firma Advanced Cell Technology in Worcester (US-Bundesstaat Massachusetts) angeblich menschliche embryonale Stammzellen aus Embryos gewonnen, die dabei intakt und lebensfähig blieben.

Zunächst hieß es dazu, für das neue Verfahren würde einem zehnzelligen Embryo lediglich eine einzige Zelle entnommen. Die verbleibenden Zellen seien in der Lage, sich zu einem normalen Embryo zu entwickeln. Das würde der Präimplantationsdiagnostik (PID) ähneln, mit der mögliche genetische Anomalien eines Embryos nach künstlicher Befruchtung im Reagenzglas (In-Vitro-Fertilisation; IVF) untersucht werden, die in Deutschland aber verboten ist. Auch das herkömmliche Verfahren zur Gewinnung menschlicher embryonaler Stammzellen - aus dem frühen Blastozysten-Stadium des Embryos - ist untersagt, weil der Embryo dabei zerstört wird. Umso größer wäre die Bedeutung von Lanzas Forschungsergebnissen für die Bundesrepublik gewesen, denn aus Stammzellen lassen sich vermutlich fast sämtliche Gewebe des Menschen gewinnen und für die Therapie bisher unheilbarer Krankheiten nutzen.

Und warum auch nicht? Bereits Im vergangenen Jahr hatte Lanzas Gruppe berichtet, dass sich aus einer einzelnen Zelle eines Maus-Embryos eine Stammzellkolonie züchten lässt. Die Forscher wiederholten diesen Versuch jetzt am Menschen: Sie entnahmen 16 menschlichen Embryonen, die gerade erst aus acht bis zehn Zellen bestanden, einzelne Zellen und setzten diese in eine Nährlösung. Aus 2 der 16 Embryonen gingen auf diesem Weg stabile Linien hervor, die auch nach acht Monaten in der Spezialkultur noch typische Merkmale von embryonalen Stammzellen zeigten.

Doch wenige Tage nach Bekanntwerden der Sensation ist die hoffnungsvolle Blase schon wieder geplatzt: Wer einen Blick in den Letter von Lanza und Kollegen wirft, liest nämlich nichts von intakt gebliebenen Embryonen, die nach der Prozedur noch implantierbar oder überlebensfähig gewesen wären - das hatten die Forscher gar nicht untersucht. Sie wiesen lediglich auf die Ähnlichkeit des Verfahrens mit der PID hin, die nahelegt, dass Embryonen einen solchen Eingriff eventuell überleben können. Mehr nicht.

Und noch ein Detail dürfte die Ethiker schnell wieder kritisch stimmen: Bisher ist unklar, ob einzelne Zellen, die aus dem acht bis zehnzelligen Embryo entnommen werden, nicht ihrerseits totipotent und damit in der Lage wären, einen vollständigen Organismus zu bilden. Wissenschaftliche Hinweise dafür gibt es, und damit wäre das Problem wieder das alte: Dieser potenzielle Embryo müsste zerstört werden.

Wie konnte es zu dieser massiven Forschungsente kommen? Ausgerechnet das britische Magazin Nature , das nach den Skandalen des amerikanischen Konkurrenten Science immer größeres Ansehen genoss, muss diese peinliche Episode auf seinem Konto verbuchen. Das ist umso pikanter, als dass das Journal in seinen Vorabmeldungen für Journalisten Woche für Woche und ausdrücklich darauf hinweist, dass man sehr darauf achte, "die Arbeiten der Forscher nicht zu hypen".

Die Pressemitteilung zu Lanzas Aufsatz tat aber genau das: Sie bauschte eine Arbeit auf, über die der deutsche Stammzellforscher Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für Biomedizin in Münster in der Frankfurter Rundschau sagte, es handle sich um "sehr geschickt verpackte heiße Luft", und das Verfahren sei den bisher veröffentlichten Unterlagen zufolge auch noch "recht ineffizient." Wohl wahr. Was man tun kann, um solchen Hype in Zukunft zu vermeiden? Vielleicht sollten die Journale einfach auch ihre Pressemitteilungen von Fachleuten begutachten lassen.