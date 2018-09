Unter den Zielen der israelischen Armee sollen sich auch zivile Einrichtungen befunden haben. Ein geheimes Abkommen zwischen den USA und Israel aus den 1970ern enthält bestimmte Lieferbedingungen über den Einsatz von Streubomben. Ein Sprecher des State Department bestätigte die bisherigen Ermittlungen. Man wolle mehr Informationen zu dem Vorwurf sammeln. Mitarbeiter der Behörde bezweifeln jedoch, dass es zu Konsequenzen wie Sanktionen gegen Israel kommen wird.

Am Donnerstag berichtete der Anti-Minen-Ausschuss der UN, im Südlibanon seien an 267 Stellen Streubomben eingeschlagen. Bereits im Juli hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Israel den Einsatz der Waffe im Libanon vorgeworfen. Wie die Organisation derzeit mitteilte, hätten Experten die Anwendung der Bombe auf das libanesische Dorf Blida am 19. Juli bestätigt. Auch sei die israelische Armee im Grenzgebiet bei der Verladung von Streubomben beobachtet worden.

Die israelischen Streitkräfte dementierten damals den Einsatz, kündigten aber gleichzeitig eine Überprüfung der Vorwürfe von HRW an. Die Forderung der Organisation, zukünftig auf den Einsatz von Streubomben zu verzichten, wurde von der Armee jedoch zurückgewiesen. Die Verwendung dieser Munition erfolge in Übereinstimmung mit internationalen Standards.

Die Legalität von solchen cluster bombs ist jedoch keineswegs geklärt. Streubomben, mit der deutschen SD-2 (Sprengbombe Dickwandig 2 kg) erstmals im Zweiten Weltkrieg im Einsatz, enthalten bis zu 1000 kleinere Sprengsätze, die sich noch in der Luft verteilen. Dadurch soll durch einen größeren Radius eine verheerende Zerstörungskraft erreicht werden. Diese richtet sich in erster Linie gegen feindliche Soldaten. Es gibt aber auch spezifische Streubomben, die gegen Gebäude oder gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden.

Problematisch ist, dass Streubomben oft kleine, hoch explosive Blindgänger hinterlassen, die über Jahre hinweg aktiv bleiben. Unter diesen Kriegsrückständen leidet besonders die Zivilbevölkerung. Immer wieder werden noch heute in Laos und Vietnam Menschen durch Blindgänger der damals von der US-amerikanischen Luftwaffe abgeworfenen Streubomben getötet.

Im Kosovo-Krieg 1999 starben mehr Menschen durch Streubomben als durch Landminen. Die NATO hatte die Munition bei ihren Luftangriffen verwendet. Auch in Afghanistan hatte der Einsatz dieser Waffe fatale Folgen: Abgeworfene humanitäre Hilfspakete hatten dieselbe Farbe wie die liegen gebliebenen Streubomben. Viele Menschen kamen durch die Verwechslung ums Leben. Im Irak wird den Amerikanern immer wieder vorgeworfen, Streubomben zu verwenden.

Seit Jahren fordern Organisationen wie HRW, das Rote Kreuz und die Vereinten Nationen ein völkerrechtliches Verbot der Produktion, des Handels und des Einsatzes von Streubomben. Die Nichtregierungsorganisation Cluster Munition Coalition konzentriert sich ausschließlich auf den Kampf gegen diesen Waffentypus ( www.stopclustermunitions.org ).

Bereits in der Haager Landkriegsordnung von 1907, anschließend in den Genfer Konventionen von 1949 wird der Einsatz von Waffen untersagt, die besonders gravierende Folgen für die Zivilbevölkerung haben. Die Gegner der Streubombe berufen sich auf diese Rechtsgrundlagen, um ein völkerrechtliches Verbot durchzusetzen. Die Streubombe ist jedoch eine neuere Waffengattung, und die erwähnten Abkommen beziehen sich nur auf die zum Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung existenten Waffen. Die Genfer Konventionen müssten durch entsprechende Zusatzprotokolle ergänzt werden.

Ein neueres UN-Abkommen, wonach die Kriegsparteien nach dem Ende der Kämpfe alle Blindgänger, also auch Streubomben, beseitigen müssen, ist im Mai 2006 in Kraft getreten. Bisher haben knapp 100 Staaten das Protokoll unterzeichnet. Nicht alle haben es ratifiziert. Anders als in der Landminen-Konvention von 1999 ist ein Produktions- und Handelsverbot für Streubomben bisher jedoch weiterhin nicht vorgesehen.

Die US-Ermittlungen zum israelischen Einsatz von Streubomben sind nach Einschätzungen der "New York Times" folglich nicht auf ein Interesse an einem Verbot oder Moratorium des Einsatzes von Streubomben zurückzuführen. Die Untersuchungen dienten vielmehr dazu, drohende Kritik in den arabischen Ländern abzuwenden.