Merkel äußerte sich am Freitag nach dem kurzfristig angesetzten Spitzentreffen im Kanzleramt demonstrativ zuversichtlich, dass die Gesundheitsreform trotz der tiefen Differenzen zwischen Union und SPD "zu einem guten Ende gebracht" werde. Mit Blick auf den Koalitionsstreit über Details der Reform sagte sie: "Sorgfalt geht vor Schnelligkeit." Wenn es um Millionen von Menschen gehe, müsse besonders sorgfältig gearbeitet werden.



Die Kanzlerin betonte, dass auch die Union eine "Überforderungsklausel" für die Versichten bei den Zusatzbeiträgen an die gesetzlichen Krankenkassen befürworte. Sie ließ allerdings offen, wie diese konkret aussehen soll. Nach den mit der SPD beschlossenen Eckpunkten für die Reform sollen die Versicherten nicht mehr als ein Prozent ihres Einkommens als Zusatzprämie zahlen müssen, falls ihre Kasse mit dem einheitlichen Beitrag aus dem Gesundheitsfonds nicht auskommt. Die Ministerpräsidenten der Unions-Länder lehnen diese Obergrenze ab. Merkel hatte bei einem Treffen mit ihnen am Donnerstagabend daran auch nichts ändern können.



Der SPD-Vorsitzende Beck sagte, er erwarte rasche Lösungen in dem Streit. Er machte allerdings erneut deutlich, dass seine Partei die von der Union verlangte Änderung weiter ablehnt. Es gebe den festen Willen, die vereinbarten Eckpunkte umzusetzen, sagte er und unterstrich, für die SPD sei die geplante Obergrenze bei der Zusatzprämie für die Krankenversicherten unverzichtbar. Seine Partei sei jedoch bereit, die praktische Anwendung noch einmal zu prüfen.



Zu diesem Zweck kündigten Merkel und Beck an, dass beide Seite jeweils einen Sachverständigen benennen wollen, um die Folgen der vereinbarten Regelung zu überprüfen. Merkel sagte, es gehe um die "Praktikabilität" des Konzepts, weshalb beide Seiten "nicht stur an ihren eigenen Ideen festhalten".

Beide unterstrichen den Willen, die Große Koalition am Streit um die Gesundheitsreform nicht scheitern zu lassen. In den vergangenen Tagen hatten sich in Berlin die Anzeichen verdichtet, dass die Koalition platzen könnte. Als Zeichen dafür wurde auch gewertet, dass sich in der kommenden Woche Politiker von SPD und FDP treffen wollen, um Möglichkeiten für eine politische Zusammenarbeit auszuloten. Allerdings war dieses Treffen schon vor einiger Zeit vereinbart worden. Eine sozial-liberale Koalition, die nur zusammen mit den Grünen eine Mehrheit im Bundestag hätte, hätte als Ampelkoalition außerdem eine breite Unions-Mehrheit im Bundesrat gegen sich.



