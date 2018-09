Auf dem Grund des Malawisees in Ostafrika in 700 Metern Tiefe wachsen eigenartige Wesen heran: die Larven der Büschelmücke - bis sie den See scheinbar in Rauch aufgehen lassen.

Zum Anschauen des Clips benötigen Sie die neueste Quicktime-Version (7.1) :



Zum Stream (auch durch Klicken auf das Bild zu sehen)







Die DVD "Planet Erde" der BBC -Serie ist erhältlich bei Polyband .





Attacke mit Salto Mortale - Wie ein Weißer Hai seine Beute fängt.

Für einige der zwei Millionen Gnus, die jährlich auf der Suche nach Weideland durch die Ebenen der Serengeti in Tansania ziehen, werden Trinkstätten zur Todesfalle.

Drei Millionen Karibus ziehen durch die arktische Tundra - ein Schauspiel.



