Um mit der guten Nachricht in dieser schrecklichen Woche zu beginnen: Die große Oppositionspartei, die bürgerlich-christliche Fidesz, hat ihre für Samstag angesetzte Großkundgebung abgesagt. Die schon vor den Unruhen angekündigte Versammlung hätte die letzte Woche des Kampfes vor den Kommunalwahlen am 1. Oktober eingeleitet. Was noch vor kurzem eine eindrucksvolle Kraftdemonstration der Rechten versprach, hätte nach den Krawallen der vergangenen Tage Tragödien und Blutvergießen bringen können. Die Bitten der Regierung, das Treffen von mindestens hunderttausend Fidesz-Anhängern abzusagen, stieß dennoch zunächst auf taube Ohren. Am Donnerstagnachmittag hieß es dann aber aus der Zentrale von Parteichef Viktor Orbán: Da die Regierungsorgane nicht in der Lage seien, die Sicherheit der Veranstaltung zu garantieren und sie vor Provokationen und Bombenattentaten warnten, verzichte man im Interesse der Sicherheit der Menschen. Die Kundgebung werde erst nach den Wahlen stattfinden.



Aller Voraussicht nach wird sie dann zu einem Siegestaumel der Bürgerlichen. Ob das Land allerdings die Zeit bis dahin in Sicherheit und Ruhe übersteht, ist fraglich. In den vergangenen 48 Stunden brannten zwar keine Gebäude und Polizeiautos mehr, doch nächtliche Krawalle im Zentrum der Hauptstadt gab es weiterhin, mit randalierenden Halbstarken, berittenen Polizisten, Tränengas und Gummiknüppeln.



Was vom Ausland weniger wahrgenommen wird als diese zum Teil von rechtsradikalen Hooligans geprägten Straßenschlachten, sind die Szenen vor dem Parlament. Dort findet schon den fünften Tag eine "friedliche" Demonstration gegen den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány statt, um ihn zum Rücktritt zu zwingen, nachdem er in einer am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen internen Rede eingestanden hatte, vor den Wahlen gelogen zu haben. Weit über zehntausend Menschen versammeln sich Abend für Abend. Die sich abwechselnden Redner sind teils bekannte Figuren der politischen Szene von ganz rechts außen. Doch nicht ausschließlich. Auch Mária Wittner war da. Ihr Name ist in Ungarn ein Begriff. Als junge Arbeiterin kämpfte sie mit der Waffe in der Hand während der Revolution 1956 gegen die Kommunisten. Danach wurde sie zum Tode verurteilt, später begnadigt. Dreizehn Jahre saß sie im Gefängnis. Viel später erzählte sie, wie man ihr bei der Vernehmung den Gummiknüppel in die Intimteile stieß.



Mária Wittner kandidierte bei den Wahlen im Frühjahr für Fidesz auf dem 5. Platz der Wahlliste und ist jetzt Abgeordnete im Parlament. Sie sagte vor dem Parlamentsgebäude: "Es ist Revolution und mit der (nun abgesagten) Fidesz-Großkundgebung beginnt in Ungarn die echte Wende." Wer traut sich, dieser Frau zu widersprechen, sie aufzuklären? Ein anderer Fidesz-Abgeordneter, Vertreter der Partei der Unternehmer, rief vor den Demonstranten die Wirtschaft auf, keine Steuern mehr zu zahlen, solange die jetzige Regierung im Amt ist. Am Mittwoch wurde ein "Nationaler Rat" gegründet, eine Delegation – darunter auch Frau Wittner - will den Staatspräsidenten ersuchen, die konstituierende Sitzung eines neuen Parlaments einzuberufen.

Die Jugendlichen, die in der Nacht randalieren, hören tagsüber diese Reden. Auch die von bekannten Chauvinisten und nationalistischen Hitzköpfen. So "aufgeklärt" machen sie sich dann daran, Portale zu zertrümmern und Autos anzuzünden. So handelte man doch schließlich auch vor 50 Jahren, in der Revolution. Sie sahen es doch im Fernsehen. Und nun gibt es, scheinbar, wieder eine Revolution.