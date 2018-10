Der Trend bleibt intakt. Auch im September ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich zurückgegangen. 4,238 Millionen Menschen waren in diesem Monat als arbeitslos gemeldet, berichtet die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag . Das entspricht einer Quote von 10,1 Prozent. Im Vergleich zum September vergangenen Jahres sank die Zahl der Jobsuchenden um 409.000. Gleichzeitig ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abermals gestiegen. Dieser Anstieg sei vor allem "von den unternehmensnahen Dienstleistungen - insbesondere der Arbeitnehmerüberlassung" getragen worden, berichtet die BA weiter.



Der Arbeitsmarkt profitiert vom Aufschwung, den Deutschland seit einigen Monaten erlebt. Diese Entwicklung ist schon seit längerem zu beobachten. 2004 war der Wendepunkt erreicht. Damals wurde der Abbau der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nach den Einbrüchen seit 2001 erstmals wieder kleiner. Anfang 2006 drehte die Entwicklung ins Positive: die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs nimmt seitdem wieder zu. Dass dies vor allem Zeitarbeitsfirmen spüren, ist typisch für die frühe Phase eines Aufschwungs. Denn am Anfang trauen die Unternehmen dem zarten Wachstum oft noch nicht. Sie versuchen, die zusätzliche Arbeit zunächst mit Überstunden und Mehrarbeit aufzufangen. Später beschäftigen sie Leiharbeiter und verlängern befristete Verträge.



Inzwischen aber, sagen Fachleute, hätten sich die Auftragsbücher der Unternehmen so gefüllt, dass die Betriebe ihre Auftragsspitzen nicht mehr mit Sonderschichten abfangen könnten. Also stellen sie ein. Das ist noch kein Grund zum Jubeln, denn immer noch ist die Zahl der Arbeitslosen sehr hoch. Aber der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich immerhin fort. So wird es wohl auch im kommenden Jahr weitergehen.



Denn die Ökonomen sind sich weitgehend darin einig, dass die Mehrwertsteuererhöhung zum Jahresbeginn und die weiteren kostenträchtigen Pläne der Bundesregierung (beispielsweise die Gesundheitsreform), der Konjunktur zwar einen Dämpfer verpassen werden. Einbrechen wird das Wachstum aber wohl nicht, wenn nichts Außergewöhnliches geschieht. Gleiches gilt für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Auch 2007 werden nach diesen Prognosen weitere voll versicherte reguläre Stellen entstehen und die Zahl der Arbeitslosen wird weiter sinken.



Das Problem der Arbeitslosigkeit löst sich auf diese Weise allerdings nicht. Weiterhin wird es nicht genug Stellen für alle geben, die einen Job suchen. Und sobald der gegenwärtige Aufschwung seinen Höhepunkt überschritten hat, wird auch die Arbeitslosenzahl wieder steigen. Zwei Prozent Wachstum, wie sie gegenwärtig gemessen werden, reichen eben nur für neue Jobs, aber nicht für einen grundlegenden Wandel. Dafür müsste die Wirtschaft eine Zeit lang um drei oder vier Prozent wachsen. Arbeitsmarktexperten verlangen deshalb weitere Strukturreformen. Davon allerdings ist die Politik gegenwärtig weit entfernt.



