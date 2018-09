Der ehemalige Hamburger Finanzsenator und Bürgermeister, Ortwin Runde, war vor fünf Jahren wesentlich an der Aushandlung des Länderfinanzausgleichs beteiligt und hat auch an der kürzlich beschlossenen Föderalismusreform mitgearbeitet. ZEIT online sprach mit dem SPD-Politiker über die Folgen des Karlsruher Urteils, demzufolge Berlin trotz seiner enormen Schuldenlast keinen Anspruch auf zusätzliche Finanzhilfen hat.

ZEIT online : Herr Runde, wie bewerten Sie das heutige Urteil des Verfassungsgerichts?

Ortwin Runde: Ich begrüße das Urteil, es hat den noch bis 2019 bestehenden Finanzausgleich bestätigt. Wäre Berlin vor dem Bundesverfassungsgericht siegreich gewesen, hätte es in den nächsten 13 Jahren ein Hauen und Stechen um die Finanzverfassungsgrundlagen gegeben. Die Bayern und die Baden-Württemberger drohten ja bereits mit Klagen, die Saarländer und die Bremer sind schon unterwegs und einige Ostländer wären diesem Beispiel mit Sicherheit auch noch gefolgt. Wir hätten dann eine Situation gehabt, in der Bund und Länder untereinander in dauerndem Streit um die Finanzbeziehungen gelegen hätten.

Das Gericht hat aber auch deutlich gemacht, dass es heute andere Maßstäbe an eine Haushaltsnotlage anlegt, als in den achtziger oder neunziger Jahren. Das kann Kenner nicht überraschen. Denn wenn es allen Ländern schlechter geht, müssen die Maßstäbe zwangsläufig andere sein.

Ich begrüße zudem, dass der Unfug mit den Staatskommissaren, die einige Länder gefordert haben, um das insolvente Land dann zwangsverwalten zu lassen, mit dem Urteil vom Tisch ist. So eine Idee ist absolut undemokratisch.

ZEIT online: Haben Sie gar kein Mitleid mit Berlin?

Runde: Doch, ein bisschen tut mir das für die Berliner Freunde natürlich schon leid. Die jetzige Notlage ist nicht auf das Versagen der rot-roten Regierung zurückzuführen, sondern darauf, dass die Berliner nach der Wiedervereinigung von Helmut Kohl sozusagen auf kalten Entzug gesetzt wurden. Schuld ist aber auch der damalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen, der sich das hat gefallen lassen. Damals wurde die Unterstützung für Berlin sehr radikal und sehr schnell zusammengestrichen.

ZEIT online: Berlin ist also nicht schuld - aber helfen soll man der Stadt trotzdem nicht?

Runde: Man muss dazu sagen, dass Berlin von dem seit 2005 bestehenden Länderfinanzausgleich sehr wohl profitiert hat. Es wurde also bereits geholfen.

ZEIT online: Wo soll Berlin nun noch stärker sparen?