In den letzten Jahrzehnten hat die Wichtigkeit von Daten in unserer Gesellschaft enorm zugenommen, und nur wenige sind sich dessen bewusst. Privatsphäre wird mit der Rabattkarte an der Kasse abgegeben, Fingerabdrücke kommen in den Reisepass und welche Datenmengen spezialisierte Firmen über die Bürger horten, das ist kaum vorstellbar.

Um Aufmerksamkeit auf diese Datenschutzverletzungen zu erzeugen, wird jährlich der Big Brother Award verliehen: Ausgezeichnet werden grobe Verstöße gegen Freiheitsrechte und Datenschutz. Ihn erhalten Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Menschen, die im Umgang mit Daten, Privatsphäre oder mangelhafter Transparenz besonders unangenehm aufgefallen sind – die Preisträger erscheinen nur selten zur Verleihung.

Für den Big Brother Award darf jedermann Vorschläge einreichen – 350 mal wurde das im vergangenen Jahr gemacht. Die Jury versucht die eingereichten Beispiele dann nachzuprüfen, und wenn es nicht zum Preis reicht, dann oft genug noch für eine „tadelnde Erwähnung“.

Bereits am Nachmittag zogen gut 250 Demonstranten mit Plakaten wie „Mit Sicherheit keine Freiheit“ durch die Bielefelder Innenstadt. Der Veranstalter der Big Brother Awards, der Verein Foebud, hatte zu einer Demonstration für Bürgerrechte und gegen Sicherheitswahn aufgerufen. Gekommen waren Wissenschaftler, Künstler, Programmierer, Studenten und Schüler. Ihre Anliegen Datenschutz, Freiheitsrechte und Privatsphäre sind schwierig zu vermittelnde Themen: Niemand ist dagegen – doch andere Werte wie Sicherheit werden von vielen präferiert.

Über 400 Menschen erschienen schließlich in der Ravensberger Spinnerei, um der Preisverleihung ohne Preisträger beizuwohnen. Wer Datenschutz und die Privatsphäre auf ein Minimum und die Datenbestände auf ein Maximum ausdehnt, interessiert offensichtlich immer mehr Menschen – und es gibt genug Beispiele.

Vorbeugend und ohne konkreten Verdacht dürfen zum Beispiel die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern in und nahe öffentlichen Gebäuden Tonaufzeichnungen anfertigen. Einen von zwei Big Brother-Awards in der Kategorie Politik erhielt für die entsprechenden Änderungen am "Sicherheit- und Ordnung"-Gesetz die gesamte vierte gewählte Volksvertretung des Landes – es wurde von PDS, SPD und CDU gemeinsam durchs Parlament gebracht.

Keine Überraschung war die Verleihung des zweiten Politikawards an die Konferenz der Landesminister des Innern (IMK). Unter ihrem Vorsitzenden, dem Bayern Günther Beckstein, hat diese die Trennung von Nachrichtendiensten und Polizeiapparat aufgeweicht. „Aus geheimdienstlichen Antiterror-Instrumenten mit Ausnahmecharakter werden Regelbefugnisse des Alltags“, sagte Laudator Rolf Gössner. Insbesondere die geplante „Anti-Terror-Datei“ sei ein deutliches Zeichen für das Zusammengehen von Dingen, die nicht zusammen gehörten.

Ein besonders eklatantes Beispiel für Datenmissbrauch erhielt in der Kategorie „Verbraucher“ der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): Dort würde eine Datei namens „Uniwagnis“ geführt – in der sich 10 Millionen Einträge von Bürgern wiederfänden, die auch nur in den Verdacht von versuchtem Versicherungsbetrug geraten . Das ganze fände vollautomatisch nach intransparenten Kriterien statt – und die Betroffenenen hätten zwar vielleicht irgendwann keinen Versicherungsschutz mehr, aber vor allem überhaupt keine Ahnung, dass eine derartige Datei existiert. Dass der Verdacht allein für einen Eintrag ausreicht, war für die Jury preiswürdig: das Wort „Versicherungsbetrug“ bekäme hier schon fast eine neue Bedeutung.