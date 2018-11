Inhalt Seite 1 — "Herzen und Köpfe gewinnen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor einem Jahr schrieb der afghanische Schriftsteller Latif Pedram, die Sicherheitslage in seinem Land verschlechtere sich zunehmend. Ein Jahr später spricht der Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Afghanistan, der Brite David Richards, dieselbe Sprache. Er verfüge über zu wenig Soldaten, um die Lage in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen, warnt er die Mitgliedsländer und die internationale Gemeinschaft.

Seit einigen Wochen erlebt man nun eine mediale Offensive der NATO-Führung. Sie möchte die internationale Gemeinschaft auf die immer katastrophalere werdende Situation in dem zentralasiatischen Land aufmerksam machen. Denn neben dem Irak hat sich Afghanistan in einen zweiten brennenden Krisenherd verwandelt. Zwar muss man, anders als im Irak, noch nicht von einem offenen Bürgerkrieg sprechen. Aber die NATO-Truppen, die seit diesem Jahr das Kommando über den umkämpften Süden haben, müssen immer stärkere Verluste in Gefechten mit wiedererstarkten Taliban und Drogenhändlern hinnehmen. Allein in diesem Jahr starben schon 150 Soldaten.

Die 31.000 internationalen Soldaten unter Nato-Kommando geraten immer mehr in Bedrängnis. Besonders im Süden und Osten des Landes konzentrieren sich die Kämpfe gegen die Taliban.

In einem Interview mit ABC News im September verkündete Mollah Dadullah, ein Taliban-Führer und ehemaliger Verteidigungsminister, er verfüge über 500 bereitwillige Selbstmordattentäter, die er jederzeit einsetzen könne. Er befehle 12.000 Kämpfer in den vier südwestlichen Provinzen. Zwar kann man solche Behauptungen nicht nachprüfen, doch sprechen die Fakten dafür, ihnen Glauben zu schenken. Dadullah sagte auch, die Taliban bereiteten Attacken auf die großen Städte und besonders Kabul für das kommende Frühjahr vor. Fast täglich gibt es Selbstmordanschläge, auch gegen die internationalen Truppen, obwohl diese ihrerseits hart gegen die Aufständischen vorgehen. Allein am Montag töteten sie nach eigenen Angaben 52 von ihnen.

NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer fordert angesichts dieser Lager mehr Engagement der EU und der Vereinten Nationen. Für die NATO sei der Einsatz "unsere wichtigste Operation", mahnt er. Deshalb müsse Afghanistan dringend "auf den Radarschirm" aller internationalen Akteure.

Wichtig sei, dass das Thema "auch auf der höchsten politischen Ebene stärker ins Bewusstsein tritt". Wenn sich die internationale Gemeinschaft nicht verstärkt in Afghanistan einsetze, "dann kommt Afghanistan zu uns. Dann wird es wieder ein Exporteur des Terrors", unterstrich De Hoop Scheffer.