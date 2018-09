Inhalt Seite 1 — Akt der Vernunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ausgerechnet der einst als Hardliner gescholtene CDU-Innenminister Wolfgang Schäuble setzt nun das durch, was Flüchtlingsorganisationen seit Jahren fordern und wozu sein rot-grüner Vorgänger Otto Schily nie bereit war: Hunderttausende Ausländer, die teils seit vielen Jahren ohne festen Status in diesem Land leben, erhalten endlich eine Perspektive auf eine gesicherte Existenz.

Wer sich mit seiner Familie mindestens sechs Jahre oder als Alleinstehender acht Jahre in Deutschland aufhält, seinen Lebensunterhalt selber bestreitet, nicht straffällig geworden ist und auch keine mutmaßliche Gefahr darstellt, soll künftig dauerhaft bleiben dürfen. Er muss sich dann nicht mehr von Duldung zu Duldung schleppen, in Angst, jederzeit bei Nacht und Nebel abgeschoben zu werden, ausgeschlossen vom normalen gesellschaftlichen Leben. Und, am wichtigsten: Er erhält ungehinderten Zugang zum Arbeitsmarkt.

Am Dienstag hat sich Schäuble in Grundzügen mit der SPD auf diese Vereinbarung verständigt. Wenn die Länder ihr zustimmen, wird damit nicht nur eine unmenschliche Praxis in Deutschland beendet. Die Große Koalition leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zum inneren Frieden. Denn dass die halblegalen Ausländer bisher dazu gezwungen waren, am Rande unserer Gesellschaft zu leben, oft von Schwarzarbeit und mehr oder weniger illegalen Geschäften, war und ist nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung. Andere Länder wie Spanien, Frankreich oder die USA haben deshalb schon in der Vergangenheit Menschen ohne Papiere immer wieder einen legalen Status verschafft. Sie taten das nicht ohne Eigennutz: Denn die Illegalen werden, wie auch in Deutschland, als billige Arbeitskräfte gebraucht.

Dass das Bleiberecht an Bedingungen geknüpft sein wird, lässt sich indes begründen. Denn gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung wäre kaum zu vertreten, neue Anreize für illegale Einwanderer zu schaffen, die dann auf leichtem Wege an eine feste Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis kämen.

Vieles wird von den Details abhängen, vor allem von der Frage, wer alles unter das Bleiberecht fällt. Etwa auch Flüchtlinge aus dem Irak oder Afghanistan? Zentral ist jedoch, dass die künftig mit einem Daueraufenthaltsrecht Versehenen sofort arbeiten dürfen, so wie Deutsche und andere legale Ausländer auch. Die SPD hatte sich lange dagegen gewehrt, denn sie fürchtete neue Konkurrenz für einheimische Billiglöhner und deshalb Widerstand in den eigenen Reihen.