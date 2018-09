Seltsam. Vergangene Woche planten angeblich sechs Terroristen in Frankfurt ein israelisches Flugzeug in die Luft zu sprengen –- und nur einen Tag nach Auffliegen des Komplotts sind die Täter wieder auf freiem Fuß, weil man in ihren Wohnungen keine weiteren Beweise gefunden hatte.

Im März 2003 war in Deutschland Ähnliches zu beobachten. Ein Tunesier wurde unter großem Medienwirbel verhaftet, weil er Anschläge gegen jüdische und US-Einrichtungen plante. Vor Gericht konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Verdächtig still geworden ist es auch um jene mutmasslichen Terroristen in London, die mit Flüssigbomben einen der größten Anschläge geplant haben sollen, und denen wir nun diese Plastikbeutel am Flughafen zu verdanken haben. Auch da wurden Beschuldigte gleich wieder frei gelassen.

Es gibt zwei Erklärungen für solche Widersprüche. Variante eins: die Polizeibehörden vermarkten hin und wieder das Stammtischgeschwätz einiger Islamisten als "terroristische Bedrohung", um mehr Aufmerksamkeit, Personal und Rechte zu bekommen. Das Beruhigende daran: viele der "Terroristen" wären in Wahrheit nur Maulhelden.

Die zweite Variante spricht für die Professionalisierung der Polizeibehörden. Islamistischer Terror –- und den gibt es auch hier: siehe Kofferbomber -– kann mittlerweile sehr wohl bekämpft werden. Nachweislich verhindert wurden: ein Bombenanschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt, ein Attentat auf das jüdische Zentren in Berlin, sowie das Mordkomplott gegen den irakischen Premierminister Allawi während seines Deutschlandbesuches. Und wenn schnell zugegriffen werden muss – und deshalb die Beweissicherung leidet – reagiert die kontrollierende Justiz auf diesen Umstand rechtsstaatlich gelassen mit Freisprüchen und Freilassungen.

Der unter Protesten aufgerüstete Staat rettet momentan tatsächlich Leben und er wahrt dabei seine Prinzipien.