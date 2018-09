Inhalt Seite 1 — Die Zeit ist dein Freund Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Problem ist schon lange bekannt: Die Deutschen müssen künftig länger arbeiten und erhalten dennoch im Alter eine immer geringere Rente . Private Vorsorge tut not, doch die meisten sparen zu wenig - weil vom Gehalt am Monatsende kaum etwas übrig bleibt oder weil sie nicht wissen, wie sie ihr Geld am besten anlegen können . Kaum jemand überschaut die Fülle der Vorsorgeprodukte im Angebot der Banken. Unzählige Fonds und Zertifikate gibt es, bei deren Erwerb die individuelle Risikoneigung und das Alter des Anlegers zu bedenken sei, so raten Experten. Das ist kompliziert und schreckt ab. Die Folge ist das, was der Amtsjargon "Rentenlücke" nennt: Viele der heute jungen Arbeitnehmer werden im Alter mit einem geringen Einkommen leben müssen.



Dabei geht es auch einfacher - man muss nur früh genug damit beginnen, Vermögen für später aufzubauen. Beim Sparen auf lange Sicht ist ein früher Start mindestens ebenso wichtig wie die Wahl der Anlageklasse und des passenden Produkts. Der Grund ist ein Phänomen, das viele noch aus dem Mathematikunterricht in unschöner Erinnerung haben: Der Zinseszins. Durch ihn bringt eine einmal erwirtschaftete Rendite Jahr für Jahr in schöner Regelmäßigkeit immer wieder neue Erträge, die wiederum - unter der Voraussetzung, dass sie nicht konsumiert, sondern re-investiert werden - ein weiteres Scherflein zur Vorsorge beitragen. So wächst das Vermögen ganz von alleine. Alles, was der Sparer braucht, ist Geduld.

Welche Wirkung der Zinseszinseffekt hat, zeigt ein einfaches Beispiel: Angenommen, ein Sparer trägt seit 20 Jahren Monat für Monat 100 Euro zur Bank, die ihm dafür einen Zins von fünf Prozent pro Jahr zahlt. Auch im 21. Jahr setzt er 1200 Euro ein, doch am Ende dieses Jahres ist der Betrag auf seinem Sparbuch um mehr als das Doppelte gewachsen, nämlich um rund 3270 Euro - dank Zins und Zinseszins.



Dabei gilt: Je länger man spart, desto mehr bringt der Zinseszins. Eine weitere Beispielrechnung zieht den Vergleich. Sie dreht sich um den bereits bekannten Sparer, der monatlich 100 Euro spart und dafür einen Zinssatz von fünf Prozent erhält. Nach fünf Jahren gehören exakt 6810,34 Euro ihm. Trägt der Mustersparer sein Geld aber doppelt so lange zur Bank, bekommt er am Ende der Laufzeit deutlich mehr als das Doppelte zurück, nämlich 15.502,25 Euro. Und ist er noch geduldiger und spart 20 Jahre lang, sind 40.753,79 Euro sein - fast sechsmal so viel wie jener Betrag, den er nach fünf Jahren erhalten würde.



Überträgt man diese Zahlen in eine Grafik, ergibt sich eine Exponentialfunktion: Die Kurve, die den angesparten Geldbetrag darstellt, verläuft mit der Zeit immer steiler und mündet schließlich fast in eine Senkrechte.