Das Treffen zwischen der Kanzlerin und ihren Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch in Berlin war mit einiger Spannung erwartet worden, nachdem erst in der vergangenen Woche eine Arbeitsgruppe des Bundestages mit dem Vorhaben scheiterte, den Nichtraucherschutz in Deutschland einheitlich zu regeln. Quasi in letzter Minute erkannte man, dass der Bund gar nicht die nötige Kompetenz besitzt. Nun sollte ausgelotet werden, inwieweit die Länder sich freiwillig auf einheitliche Regelungen einigen können. Sie sind zuständig für den Nichtraucherschutz in Schulen, Krankenhäuser und Gaststätten.



Doch als die Kanzlerin endlich am späten Nachmittag in Begleitung von Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff und Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit vor die Mikrofone trat, hatte das Trio nicht zu bieten, als ein allgemeines Bekenntnis: Es gebe ein "gemeinsames Grundverständnis" bei Bund und Ländern darüber, dass der Nichtraucherschutz verbessert werden solle. In der Theorie ist also klar: "Ein Flickenteppich" unterschiedlichster Regelungen soll vermieden werden.



Wie ZEIT online erfuhr, spielten inhaltliche Punkte in der Diskussion keinerlei Rolle. Ganz zu schweigen von einem Fünf-Punkte-Plan, über den im Vorfeld heftig spekuliert worden war, und der bereits mit konkreten Festlegungen versehen sein sollte. Statt dessen wollen die Länder erstmal eine Arbeitsgruppe einrichten, in der über die unterschiedlichen Vorstellungen diskutiert wird. Allein das Datum, zu dem diese Gruppe erste Ergebnisse präsentieren soll, ließ sich nennen: Vorläufiger Endpunkt der Debatte wird demnach der März 2008 sein.

Die Kanzlerin begrüßte ausdrücklich, dass die Länder sich diesen straffen Zeitplan gesetzt hätten. Von Länderseite hieß es, der Druck zur schnellen Arbeit ergebe sich schon aus der Sache. Schließlich gebe es in etlichen Bundesländern bereits konkrete Gesetzesinitiativen. Eine Arbeitsgruppe aber habe nur Sinn, solange nicht bereits Fakten geschaffen worden seien.

Dass am Ende viel Gemeinsames dabei herauskommt, scheint gleichwohl unwahrscheinlich. Zu unterschiedlich sind die Ausgangspositionen. Während zum Beispiel Berlin, Sachsen oder Bayern recht umfassende Regelungen planen und beispielsweise in Gaststätten eigene Räume für Raucher durchsetzen wollen, lehnen Rheinland-Pfalz oder das Saarland gesetzliche Regelungen ganz ab.

Das Bundeskabinett wiederum beschloss am Mittwoch Eckpunkte, die zumindest in den Bereichen seiner Kompetenz Klarheit schaffen. Demnach soll es in bundeseigenen Behörden ein Rauchverbot geben. Außerdem dürfen Tabakwaren nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden, und auch der Nichtraucherschutz in Zügen soll verbessert werden. Unklar bleibt aber noch, ob ein komplettes Verbot geplant ist, wie Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt es bevorzugen würde. Oder ob lediglich abgegrenzte Raucherwaggons zur Pflicht werden sollen.