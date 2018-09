Ein geschicktes, minimales Zeichen gegenüber der EU, gerade noch zum richtigen Zeitpunkt – so könnten man die Entscheidung der türkischen Regierung bewerten, jeweils einen Hafen und Flughafen für Schiffe und Flugzeuge aus der Republik Zypern zu öffnen.

Kurz vor dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember, auf dem die Staats- und Regierungschefs beraten werden, wie und ob man überhaupt weiter mit der Türkei verhandeln will, beweist Ankara damit ein wenig Sinn für Realpolitik, indem es sich – wenn auch nur ganz vorsichtig – der EU-Forderung beugt. Brüssel hatte vorgeschlagen, die Beitrittsverhandlungen zum Teil einzufrieren, falls die Türkei weiter Schiffen und Flugzeugen aus der griechisch dominierten Republik Zypern Zugang zu türkischen Häfen verweigert hätte. Das scheint nun erst einmal abgewendet.

Mit ihrem Angebot, der ultimativen Forderung aus Brüssel wenigstens ansatzweise nachzukommen, signalisiert die Regierung Erdogan guten Willen, aus der Sackgasse herauszukommen, in die sie sich selbst manövriert hatte. Brüssel begrüßte das sogleich, selbst wenn es zunächst unklar blieb, ob Ankara – wie türkische Medien berichten – im Gegenzug ein Ende der Isolierung des seit 1974 von türkischen Soldaten besetzten Nordteils der Insel verlangt, was die Regierung in Nikosia strikt ablehnt. Und vor allem: Wegen ihrer Assoziierung mit der EU muss die Türkei sowieso ihre Häfen öffnen, auch für das EU-Mitgliedsland Zypern. Nicht einen, sondern alle.

Zynisch könnte man sagen, dass die Ankündigung Ankaras kein Geschenk für Brüssel ist, sondern die Gemeinschaft jetzt erst recht in ein Dilemma stürzt. Denn nach wie vor sind die EU-Staaten zerstritten darüber, wie streng sie mit der Türkei umgehen sollen. Für Großbritannien gingen bereits die Kommissions-Vorschläge zu weit. Deutschland verlangte dagegen, eine politische Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs über den weiteren Verlauf der Gespräche bis zum Europawahljahr 2009 vorzusehen.

Die Regierungschefs der EU hatten bislang verzweifelt versucht, das Thema Türkei von ihrem Gipfel fern zu halten. Das Mittel dazu war auch der diplomatische Zank um Zypern. Dank des Vorstoßes der Türkei werden sie nun nicht umhin kommen, doch noch heftig darüber zu streiten.



