© Nicht auszudenken, was das Trommelfell mitmachen müsste, wenn dieses Tollhaus auch noch überdacht wäre. Doch auch unter freiem Himmel vergeht Thomas Deruda Hören und Sehen. Nach fünf Sekunden erhält die Nummer 18 von OM zum ersten Mal den Ball, bei jedem Ballkontakt gellt von nun an ein schrilles Pfeifkonzert von den Rängen. Deruda muss am nächsten Tag eine Pressekonferenz geben, um die Fans zu besänftigen. Er sagt, dass er stolz auf das Trikot sei und schon als Kind OM verehrt habe. Es wird ihm nichts nützen. Das Stade Vélodrome hat zu deutlich den Daumen gesenkt. Die 47.000 Zuschauer stehen auch heute gegen US Valenciennes bedingungslos hinter ihrem Team. Es sei denn, es hat sich ein Spieler wie Deruda hineingeschlichen.

© Derudas Vater hat sich für den Geschmack der Fans ein wenig zu intensiv um die Karriere seines Sohnes gekümmert. Im Juli veröffentlichte Equipe Magazine eine gut recherchierte Story über den Einfluss des kriminellen Milieus auf die Klubführung. Hauptbeschuldigter: Richard Deruda, der Vater von Thomas, den ein Lokaljournalist als "sehr gefährlichen Kleingangster" bezeichnet. Deruda habe eines Abends an der Tür des damaligen Trainers Jean Fernandez geklingelt und ihm zu verstehen gegeben, dass sein Sohn, der damals noch bei den Amateuren spielte, endlich einen Profivertrag unterschreiben müsse. Seine Argumente waren überzeugend: zwei muskelbepackte Bodyguards. Fast zur gleichen Zeit wurden mehreren OM-Spielern die Autos gestohlen. Unter anderem auch dem Portugiesen Delfim, dessen Stammplatz im defensiven Mittelfeld Deruda junior so gerne gehabt hätte. Delfim fand sein Auto einige Tage später vor der Schule, auf die seine Kinder gingen. Er wechselte zu den Young Boys Bern.

Auch Trainer Luis Fernandez, der Marseille nach Jahren der Tristesse wieder in die Champions League geführt hatte und bei der Mannschaft hoch angesehen war, brach im Sommer Hals über Kopf seine Zelte ab und flüchtete nach Auxerre. In Burgund kommen allenfalls ein paar Weinbauern und Kaufleute zu den Spielen. Doch immerhin ist man dort seines Lebens sicher. Offiziell spricht Fernandez nicht über die Gründe seines übereilten Abschieds aus Marseille. Dass er bedroht wurde, machte dennoch die Runde, sodass namhafte Trainer wie Didier Deschamps und Claudio Ranieri dankend ablehnten, die Nachfolge Fernandez anzutreten. Stattdessen trainiert der brave Ur-Marseiller und ehemalige Cotrainer von Fernandez, Albert Emon, nun OM. Und Deruda ist stets im Kader.

Das freut nicht nur Papa Deruda, sondern auch seinen Jugendfreund, den heutigen Sportdirektor José Anigo. "Mit Anigo erhält das Milieu Zutritt zur Entscheidungsebene des Klubs", meint ein ehemaliger Vereinspräsident über Anigo. Undenkbar, dass Uli Hoeneß den Trainer von Bremen oder Schalke öffentlich als "Schwuchtel" bezeichnet. Anigo kennt da keine falsche Scheu. Vor dem Ligacup-Finale in Paris zeigte er sich siegesgewiss und drohte in Richtung des damaligen PSG-Coachs Guy Lacombe: "Ich werde ihm das Sperma aus dem Mund holen."

Seit dem Samen-Eklat wimmelt Pressesprecher Grégory Cipriani alle Interviewanfragen für Anigo ab – mit einer Begründung, die Eingeweihte für fein ziselierten Sarkasmus halten: "José spricht nicht." Zumindest hätte das der Verein manchmal gerne. Pape Diouf, der als seriös und professionell geltende Präsident, mag dann auch nicht dementieren, dass Anigo mit seinen zahlreichen Loyalitätszwängen dem Erfolg im Wege steht. Der Zeitpunkt, sich zu trennen, sei allerdings nicht gekommen, "noch nicht". In dem Maße, wie Dioufs Aktien steigen, sinkt der Stern Anigos. Jetzt gilt es nur noch, den allmächtigen Gönner Jean-Louis Dreyfus zu überzeugen. Doch der Industrielle, der in den letzten zehn Jahren 200 Millionen Euro in OM investiert und damit in den Wind geschossen hat, hat sich noch nie mit der Alltagsarbeit aufgehalten.

"Wer dem Licht gegenüber unempfindlich ist, wird Marseille nie verstehen", hat Jean-Claude Izzo in seiner grandiosen "Marseiller Trilogie" geschrieben. Sicher hat auch der vor fünf Jahren gestorbene Romancier öfter den Umweg über die Corniche Kennedy genommen, wenn er vom Stade Vélodrome in die Innenstadt zurückkehrte. Von der Uferstraße aus schweift der Blick über das tiefblaue Meer, das im November in einem fast unwirklich hellen Licht glitzert. An Mandel- und Olivenbäumen vorbei nähert man sich allmählich dem Alten Hafen, dem Wahrzeichen der Stadt.

Als Ludwig XIV., der Sonnenkönig, beschloss, die Hafenmauern zu befestigen, richtete er die Kanonen nicht aufs Meer, sondern auf die Stadt, die schon damals als Widerstandsnest galt. Seither hat sich an der Haltung der Marseiller gegenüber der Hauptstadt nichts geändert, wie Izzo plastisch zu Papier bringt: "Ich schere mich einen Dreck darum, was für ein Bild man sich in Paris oder sonst wo von uns macht. Für Europa sind wir immer noch die erste Stadt der Dritten Welt." In Marseille fühlt man sich als "Méditerranéen", als Mittelmeermensch, dem Tunis und Algier näher sind als Paris.