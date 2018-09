Die Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) und der Sachverständige Bert Rürup werden am Donnerstag ein neues Gutachten zu den finanziellen Folgen der Gesundheitsreform für die Bundesländer vorlegen. Damit will Schmidt die Bedenken mehrerer Länder wegen angeblicher Mehrbelastungen ihrer Krankenkassen in Milliarden-Höhe ausräumen. Das Gutachten hatte sie vor Weihnachten bei Rürup und dem Gesundheits-Sachverständigen Eberhard Wille in Auftrag gegeben.

Eine im Dezember veröffentlichte Studie eines Kieler Instituts hatte Mehrbelastungen für Baden-Württemberg in Höhe von 1,61 Milliarden Euro und für Bayern in Höhe von 1,04 Milliarden Euro vorhergesagt. Unter Berufung auf diese Zahlen hatte Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) die Zustimmung zur Reform in Frage gestellt. Die Bundesregierung und das dem Gesundheitsministerium unterstellte Bundesversicherungsamt gehen dagegen lediglich von Mehrbelastungen einzelner Länder im zweistelligen Millionenbereich aus.

Rürup selbst hatte die Kieler Analyse als "vom Ansatz und von der Methode her außerordentlich fragwürdig" bezeichnet. Der Wochenzeitung "Rheinischer Merkur" (Donnerstag) sagte er nun, die Zahlen, auf die sich manche Länder beriefen, seien "deutlich überdimensioniert". Der Sprecher der Parlamentarischen SPD-Linken, Ernst Dieter Rossmann, warf Bayern, Baden-Württemberg und Hessen eine Mentalität vor, die sich gegen ein solidarisches Finanzsystem richte und schwer erträglich sei. Er sagte der "Neuen Presse" aus Hannover (Donnerstag): "Wir werden uns von CDU und CSU nicht in die Ecke verhandeln lassen." Es gehe nicht an, dass Kompromisse ausgehandelt und dann von der Union wieder in Frage gestellt würden.

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Peter Ramsauer, griff das Ministerium erneut scharf an. Er sagte der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag): "Im Hause Ulla Schmidt herrscht bei manchem immer noch der Geist des Klassenkampfes, der Staatsmedizin und des Gesundheitssozialismus'. Im Gesundheitsministerium sitzen einige Überzeugungstäter, die ständig zündeln." Die zwischen den Koalitionsspitzen ausgehandelten Eckpunkte seien nicht exakt umgesetzt werden. "Das gut funktionierende System der Privaten Krankenkassen darf nicht ausgehöhlt werden. Es wäre verrückt, wenn man dies zerstören würde. Hier muss es Korrekturen geben."