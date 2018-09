Unverholen war die Drohung von Wirtschaftsminister Michael Glos gegenüber dem Airbus-Mutterkonzern EADS. Der CSU-Politiker hatte EADS den Entzug von Rüstungsaufträgen in Aussicht gestellt, falls die Sanierung von Airbus übermäßig zu Lasten deutscher Arbeitsplätze geht.

An diesem Dienstag wird weiter um die Zukunft von Airbus in Deutschland gefeilscht. Glos trifft in Berlin den französischen EADS-Chef Louis Gallois und dessen deutschen Co-Chef Thomas Enders. "Wir sind uns im Klaren, dass Maßnahmen erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit mit anderen großen Konkurrenten herzustellen", räumte Glos vor dem Treffen ein. Gleichzeitig hielt er aber fest: "Wir wollen, dass die Maßnahmen gleichgewichtig zwischen Deutschland und Frankreich getroffen werden."

Glos firmiert als Verhandlungsführer der deutschen Seite in der absehbar schwierigen Auseinandersetzung um das Sanierungskonzept "Power8" des angeschlagenen Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns. Voraussichtlich wird es nach dem Gespräch aber nur einen Zwischenbericht geben. Das endgültige Sanierungskonzept soll erst später, vermutlich kommende Woche, vorgelegt werden. Mindestens 5.000 von insgesamt rund 23.000 Arbeitsplätzen in Deutschland gelten als gefährdet. Gewerkschaften befürchten sogar den Abbau von 8.000 Stellen.

Die vier Wirtschaftsminister aus den Airbus- Standorten in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg hatten am Vortag in Berlin Einigkeit mit Glos demonstriert. Bisher jedenfalls hätten sich die vier Länder nicht gegeneinander ausspielen lassen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff (CDU).

Allerdings wurde zwischenzeitlich deutlich, dass sich die Interessen der vier Länder durchaus überschneiden könnten. Hamburgs Wirtschaftssenator Gunnar Uldall (CDU) stellte klar, dass es Verträge für die Endfertigung und Auslieferung des A380 in Hamburg gäbe, und die müssten eingehalten werden. Im Übrigen sollte - wegen der großen Erfahrung der Hamburger Belegschaft mit der Kabinenausstattung - diese auch für den A350 an die Elbe verlegt werden.

In gleicher Weise strichen Uldalls Amtskollegen aus Baden-Württemberg und Bremen, Ernst Pfister (FDP) und Jörg Kastendiek (CDU), die Vorzüge ihrer Airbus-Produktionsstätten heraus.

Solange "Deutschland fair behandelt" wird, dürfte diese Konkurrenzsituation beherrschbar sein. Aber die Erfahrung zeige auch, wie Wulff sagte, dass sich die französische Seite "in den letzten Jahren zu stark durchgesetzt" habe. Von daher ist der Schulterschluss der Wirtschaftsminister aus Bund und Ländern vor allem eine Botschaft an die französische Seite des Konzerns.

Selbst die Sozialdemokraten lobten den offensiven Kurs des Wirtschaftsministers der CSU. Es sei richtig, Druck auf das Luftfahrtunternehmen auszuüben, sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Schließlich habe Deutschland Airbus viele Jahre lang im Konkurrenzkampf gegen Boeing unterstützt. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Wend, gab allerdings zu bedenken: "Wichtig ist, dass solche Gespräche vertraulich und in vertrauensvoller Atmosphäre stattfinden."



